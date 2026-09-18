街市充斥甩色蔥！網民炸出藍綠油恐銅中毒！食安1招預防6食物高危

食物安全｜甩色蔥｜青蔥營養價值高，既能增強免疫力、保護心血管，又可做蔥油餅、蔥油撈麵。然而，快點看看你買回來的蔥會不會「甩色」！最近有不少網民大呻，蔥一擦就出現藍綠色，甚至連炸出來的蔥油都是藍色。據了解是農藥殘留所致，過量恐致中毒，究竟要怎樣預防？



食物安全｜蔥甩出藍綠色 網友大呻好恐怖

近日有網民在threads上發文，指自己去過好多菜檔買菜，但每次買回來的蔥，用紙巾一擦都會抹出藍藍綠綠的顏色，就算洗完都無用。事主無奈大呻「好煩！」，於是想請教其他網友是洗完照食，還是改買日本蔥。貼文一出，有不少網民留言表示，經常遇到這個煩惱，甚至炸完的蔥油，都變成藍色，相當恐怖。

「我都有呢個煩惱，果日炸葱油d油係有藍色㗎🤮」

「我嗰日爆葱同薑⋯⋯啲薑係變藍色⋯⋯啲油都係藍色⋯⋯我已經洗過啲葱都係咁⋯⋯」

「聽人講一田嘅蔥冇藍礬、今日去買返來、用濕嘅白毛巾抹落去真係冇藍礬、」

「冇食蔥好耐、街市每一檔蔥都係藍礬蔥、洗極都有、見到賣新界菜啲蔥都係有藍色、仲有超市都有藍礬蔥」

「近年全部大小菜檔都賣呢啲染色蔥，連燒臘檔啲蔥油都有綠色水呢」



有不少網民留言表示，炸完的蔥油都變成藍色，相當恐怖。（Facebook群組「日出康城 領都、領峯、領凱 - 業主暢所欲言」）

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也有網友透露，有些蔥表面看似正常，但其實都有「加料」，並表示已經放棄買本地蔥 ，要買就買日本蔥或其他進口的香蔥。

「菜檔老細講，睇落冇藍綠顏色其實都有落嘢，佢地一開箱就會見到上面一層藍藍綠綠」

「而家我已經放棄買本地蔥 成日買返去第2日已經發霉到食唔到如果要買就日本蔥/馬莎既鬼佬蔥/意大利 or City’super 既chives」

「買日本算吧！我存左點日本乾葱葉」



食物安全｜深水埗等多地出現 食安解釋為農藥殘留

事實上，這種「甩色蔥」早已在多地出現，近日亦有市民在社交平台群組發文，指自己在深水埗買的青蔥，清洗時都見有不明藍綠色物質，更直言「在深水埗買到的蔥大部分都是這樣」，懷疑是農藥，並呼籲大家買蔥時要謹慎，小心吃落肚有致癌風險。

對此，本港立法會議員何俊賢去年（2025年）曾去信政府，促請關注青蔥「甩色」事件。食安中心解釋，青蔥出現甩色情況是因為在種植過程中使用了水溶性的含銅化合物農藥（例如波爾多液）。

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食物安全｜波爾多液是什麼？有什麼危害？

水溶性的含銅化合物農藥最常見的代表是波爾多液（Bordeaux Mixture）。據台灣農業知識入口網的資料指出，波爾多液是一種殺菌劑，由硫酸銅、生石灰（或消石灰）加水調配而成，呈淡天藍色。波爾多液主要靠「銅離子」來殺菌。雖然銅是人體必需的微量元素，但過量攝取會引發銅中毒，損傷肝腎，導致肝腎衰竭。

銅中毒症狀：

~反胃

~嘔吐

~腹瀉

~血尿



不過大家無需過度擔心，據《央視網》報道，以一名體重60公斤的成年人為例，每日攝入不超過8毫克的銅都算安全，按此推算，每人每日必須吃下高達2.17公斤的青蔥才會超標。另外，波爾多液溶於水，食安中心亦建議，只要用清水沖洗兩三次，就能有效去掉殘留物。

波爾多液是一種殺菌劑，由硫酸銅、生石灰（或消石灰）加水調配而成，呈淡天藍色。（wikipedia）

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食物安全｜殺菌劑殘留 6食物高危

波爾多液除了可殺菌也有防腐作用，有些商販會在運輸和銷售時噴灑，讓蔬菜保持翠綠、新鮮。特別常出現在青蔥、蒜苗、韭菜、芹菜、菠菜、蒜薹等蔬菜上。雖然它對人體沒有致命危害，但只能用在番茄、柑橘、青瓜、辣椒、馬鈴薯、蘋果、葡萄、水稻和煙草這9種農作物上。意味著，在蔥上噴灑波爾多液屬於違規行為。

有些商販會在運輸和銷售時噴灑波爾多液，讓蔬菜保持翠綠、新鮮，常出現在青蔥、蒜苗、韭菜、芹菜、菠菜、蒜薹等蔬菜上。（unsplash@christopher previte）

參考資料：央視網、人民網、陵水黎族自治縣人民政府