大白菜營養｜大白菜有黑點可吃嗎？日專家拆解迷思+5招揀爽甜白菜

大白菜營養｜大白菜（又稱黃芽白，英文：Chinese cabbage）富含維他命C、膳食纖維，能提高免疫力，助消化等。但有時會發現大白菜上有黑點，洗又洗不掉，擔心是否不新鮮或有蟲蛀。事實上，日本蔬果達人指出，這些黑點並非發霉、病變。那麼這些黑點是什麼？又可不可以吃？



日本蔬果達人揭，大白菜黑點無害可吃。（來源：yahoo）

大白菜營養｜日本蔬果達人揭 大白菜黑點無害可吃

大白菜常被稱為「刮油菜」，味道清甜，有助去油解膩。許多人洗菜時見到菜葉上有黑點時，會刻意切掉，甚至丟掉整片菜葉，但這樣做非常浪費。因為這些黑點對人體無害，可以直接吃。那麼這些黑點到底是什麼？據日本媒體《Yahoo》報道，擁有14年水果店經驗的蔬果達人青髪のテツ表示，這些黑點其實是「芝麻斑」。

「芝麻斑」即是「芝麻斑點病」，雖然聽起來嚇人，但它不是蟲咬也不是發霉。而是由溫度或肥料等環境因素引起（例如氣溫過高、過低或氮肥施得過多等），對健康無害，可以安全吃，無需刻意切掉。洗菜時照常洗淨表面泥沙，就能直接用來炒菜、煮火鍋或煲湯。

大白菜黑斑成因

1. 生長環境氣溫過高或過低

2. 氮肥施得過多



洗菜時無需切掉黑點，只要照常洗淨表面泥沙，就能直接用來炒菜、煮火鍋或煲湯。（photo-ac）

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大白菜營養｜新鮮大白菜的切面是凸或平？

青髪のテツ還指出，若僅因為大白菜上的黑點就判斷其不新鮮是錯的。購買時最好根據葉片的硬度、切口的狀況來分辨。日本TBS的電視節目《この差って何ですか？》曾訪問過長野縣小海町第二大白菜場的農夫篠原大介先生，篠原表示，如果大白菜放得太久，就會消耗自身的養分、水分繼續生長，導致中間的葉片凸出來。所以，買切開的大白菜時，最好選中間沒有凸起的！

不過，「中間凸起」就一定不新鮮嗎？「01教煮」記者曾訪問過歐羅有機農場負責人黃如榮。他指出大白菜切開放2至3小時後，中間部分就會突起，這不代表不新鮮。而是因為大白菜較為結實、葉數較多，所以菜葉才會向外「谷」出來。若想更準確揀到新鮮的大白菜，可以留意以下5點。

5招揀新鮮大白菜

揀新鮮白菜貼士【1】看根部

購買時要優先揀根部是潔白、圓潤、整齊的大白菜，若根部發黃即代表不夠新鮮，發黑則意味著已經變質，更加不能買。

揀新鮮白菜貼士【2】看菜柄

揀葉柄顏色鮮亮、質地潔淨的大白菜。避免有碰傷的，比較容易腐爛。

若摸起來結實，拿在手裡「沉甸甸」的大白菜就代表水分夠足、口感更甜。（gettyimages）

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揀新鮮白菜貼士【3】看手感

若摸起來結實，拿在手裡「沉甸甸」的大白菜就代表水分夠足、口感更甜。

揀新鮮白菜貼士【4】聞氣味

新鮮的大白菜帶有淡淡的清香味。如果聞起來有臭味、霉味等異味的白菜亦不要買。

揀新鮮白菜貼士【5】檢查葉片

新鮮的大白菜葉片一般都比較完整，有光澤、沒蟲蛀、沒爛葉。要是葉子「軟趴趴」即說明水分流失過多。

新鮮的大白菜葉片一般都比較完整，有光澤、沒蟲蛀、沒爛葉。（magnific）

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參考資料：中國農業科學院蔬菜花卉研究所