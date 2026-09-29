秋天湯水食譜｜潤肺止咳防便秘　推介15款秋天滋潤湯水對抗秋老虎

秋天湯水食譜合集｜中秋過後，日間天氣仍持續攝氏30度以上，但日夜溫差明顯變大。爭秋奪暑之際，秋天養生飲食要清熱生津護脾胃，多吃養肺的食物、補充水分及增進食慾。當秋天濕度下降，易引起咽喉乾燥、乾咳、大便燥結，更要多喝秋天湯水，潤腸排毒。



步入秋季，「秋老虎」期間要多喝湯水清熱生津，多吃養肺及含纖維豐富的食物。（資料圖片）

步入秋季宜早睡早起，早睡可增強抵抗力，亦避免深夜涼風以免着涼；早起則有助於肺氣的舒暢，減少秋天罹患呼吸疾病的機會。以下會介紹更多秋天湯水食譜，讓大家更有效對抗秋老虎！避免喉乾舌燥，提防感冒。

秋天湯水15款食譜推介

秋天湯水食譜推介【1】腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯食譜｜潤肺去濕全家啱飲！

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯材料：

乾腐竹1包（120克）

紅蘿蔔1條

粟米2條

馬蹄6粒

瘦肉400克

蜜棗3粒

薑數片

水2公升

酒少許

鹽適量

腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯做法：

1.紅蘿蔔去皮切塊、粟米切塊；馬蹄洗淨去皮並一分為二；薑切片、蜜棗洗淨備用。

2.瘦肉連冷水下鍋，大火煲滾氽水，其間可加酒辟味，盛起後沖洗乾淨。

3.腐竹以外的湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲45分鐘。

4.浸軟腐竹，下鍋續煲30分鐘，加鹽調味，即成。

秋天湯水食譜推介【２】蓮藕馬蹄百合湯

蓮藕馬蹄百合湯食譜｜健脾和胃養陰潤燥

蓮藕馬蹄百合湯材料：

蓮藕半斤

馬蹄8粒

百合15克

蜜棗1枚

陳皮1塊

水約2公升

鹽適量

蓮藕馬蹄百合湯做法：

1. 全部材料洗淨，蓮藕切塊，擦走新鮮百合頂層泥污。

2. 大火煲滾水後，除了百合外，放入全部材料。

3. 水再滾起後，轉細火煲45分鐘，之後再加入百合煮10分鐘。

4. 加適量鹽調味，完成。

秋天湯水食譜推介【3】雪耳雪梨瘦肉湯

雪耳雪梨瘦肉湯食譜｜潤肺止咳 滋陰潤燥

雪耳雪梨瘦肉湯材料：

雪耳1個

雪梨1個

百合30克

南杏20克

瘦肉半斤

蜜棗2粒

水2公升

酒少許

鹽少許

雪耳雪梨瘦肉湯做法：

1. 雪耳浸30分鐘至軟身，去掉中間較硬的雪耳芯。

2. 雪梨切塊、去皮、去芯和去蒂；百合、南杏和蜜棗洗淨。

3.瘦肉以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲2小時，加鹽調味即成。

秋天湯水食譜推介【4】無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯食譜｜清熱解毒 健脾開胃

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯材料︰

鮮無花果3個

紅蘿蔔1條

粟米1條

薏仁1両

杏仁1両

湘蓮1両

水2公升

鹽適量

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯做法︰

1.薏仁洗淨，放入滾水汆燙，瀝乾後裝入容器，放入雪櫃冷凍1天。

2.其他材料洗淨，紅蘿蔔切塊；粟米保留粟米鬚，切塊用。

3.大火煲滾水後，放入全部材料。

4.水再滾起後，轉細火煲45分鐘，加適量鹽調味完成。

秋天湯水食譜推介【5】沙參杏仁海竹瘦肉湯

沙參杏仁海竹瘦肉湯食譜｜養陰潤燥 益氣生津

沙參杏仁海竹瘦肉湯材料：

北沙參20克

南北杏10克

海玉竹30克

枸杞子12克

蜜棗3粒

瘦肉400克

水2公升

鹽適量

沙參杏仁海竹瘦肉湯做法：

1. 將材料洗淨；北沙參、海玉竹浸20分鐘。

2. 凍水連瘦肉一同煲滾，大火氽水幾分鐘後盛起，其間加少許酒辟羶味。

3. 除枸杞子外，所有材料凍水放進鍋，大火煲滾後再轉中小火煲1小時。

4. 將枸杞子加到湯裡，再煲10分鐘，並加少許鹽調味，即成。

秋天湯水食譜推介【6】淮山海底椰無花果湯

淮山海底椰無花果湯食譜｜潤肺潤腸 健脾開胃

淮山海底椰無花果湯材料︰

非洲海底椰1両

淮山2両

蓮子1両

北杏1両

鮮無花果4粒

蘋果2個

陳皮2塊

水2升

鹽適量

淮山海底椰無花果湯做法︰

1. 將全部材料沖洗乾淨。

2. 大火煲滾水，放入全部材料。

3. 水再滾後，改慢火煲1小時完成。

4. 加鹽調味完成。

秋天湯水食譜推介【7】鮮百合淮山無花果黃豆湯

+ 1

鮮百合淮山無花果黃豆湯食譜｜養陰、生津、助眠

鮮百合淮山無花果黃豆湯材料：

淮山40克

鮮百合40克

無花果2粒

黃豆40克

瘦肉350克

水2公升

鮮百合淮山無花果黃豆湯做法

1. 黃豆浸水30分鐘備用。

2. 鮮百合切走頭尾部分，逐瓣剝出。

3. 無花果、淮山及百合略沖洗，瀝乾備用

4. 將瘦肉放入一鍋滾水內，汆水盛起。

5. 除鮮百合外，將所有材料倒進鍋，加水至2公升，以大火煲滾後轉小火煲1小時45分鐘。

6. 將鮮百合加到湯裡，再煲15分鐘，並加少許鹽調味，即成。

秋天湯水食譜推介【8】老黃瓜赤小豆扁豆湯

老黃瓜赤小豆扁豆湯食譜｜養肺消暑 清熱利濕

秋天湯水食譜推介【9】菜乾蠔豉黃豆蘋果湯

+ 1

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯食譜｜滋陰清熱

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯材料：

菜乾1紥

蘋果2個

蠔豉100克

黃豆20克

南北杏20克

無花果2粒

薑2片

瘦肉150克

水2公升

菜乾蠔豉黃豆蘋果湯做法：

1. 南北杏浸水10分鐘備用；黃豆浸水30分鐘備用，瀝乾備用。

2. 蠔豉和菜乾略沖洗，分開浸水15分鐘備用，瀝乾備用。

3. 無花果乾切半；蘋果去心，切件備用。

4. 瘦肉放入一鍋滾水內汆水，再滾起時盛起。

5. 煮滾一鍋水，將所有材料放進鍋，以大火煲滾後轉小火煲2小時。

6. 熄火前加少許鹽調味，即成。

秋天湯水食譜推介【10】五指毛桃海底椰蘋果湯

五指毛桃海底椰蘋果湯食譜｜補氣化濕潤肺止咳 潤而不滯

五指毛桃海底椰蘋果湯材料：

五指毛桃2両

海底椰1.5両

無花果5粒

蘋果2個

腰果1.5両

水2公升

鹽1/2茶匙

五指毛桃海底椰蘋果湯做法：

1.將全部材料洗淨，蘋果切半。

2.煲滾水後，加入全部材料煲至再滾。

3.改慢火煲1.5小時。

4.加鹽調味完成。

秋天湯水食譜推介【11】玉竹百合蘋果湯

+ 1

玉竹百合蘋果湯食譜｜滋陰潤燥 加淮山養胃鮮或乾百合？

玉竹百合蘋果湯材料：

玉竹40克

百合40克

蘋果2個

無花果4粒

陳皮6克

蜜棗3粒

瘦肉250克

水2公升

鹽適量

米酒適量

玉竹百合蘋果湯做法：

1. 蘋果洗淨切件；無花果對切。

2. 玉竹、蜜棗洗淨；陳皮浸軟去囊；擦走新鮮百合頂層污泥。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 煲滾一鍋水，除百合外，放入所有材料。

5. 大火煮至滾起，煮10分鐘，轉細火煲1小時。

6. 加入百合煮10分鐘，加鹽調味即成。

秋天湯水食譜推介【12】沙參百合豐梨湯

沙參百合豐梨湯食譜｜滋陰清熱潤肺止咳 梨應否連皮煲？

沙參百合豐梨湯材料︰

沙參30克

百合30克

豐水梨1個

陳皮1塊

水1.3公升

鹽適量

沙參百合豐梨湯做法︰

1.將全部材料洗淨，豐水梨不用去皮。

2.切開豐水梨，可切大件煲湯用。

3.大火煲滾水，加入全部材料，改細火煲30分鐘。

4.熄火，不用打開蓋焗30分鐘，加鹽時再開火煮片刻完成。

秋天湯水食譜推介【13】霸王花羅漢果豬腱湯

霸王花羅漢果豬腱湯材料：

霸王花3両

羅漢果半個

百合1両

南北杏1両

蜜棗3粒

豬腱400克

酒少許

水2公升

鹽少許

霸王花羅漢果豬腱湯做法：

1.霸王花剪開一半，浸15分鐘並沖洗乾淨。

2.羅漢果、百合、南北杏、蜜棗洗淨。

3.豬腱以滾水氽水，其間可加少許酒辟腥。

4.所有湯料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1小時，加鹽調味即成。

秋天湯水食譜推介【14】蟲草花無花果雪耳湯

蟲草花無花果雪耳湯食譜｜潤肺止咳防秋燥一家大細啱飲

蟲草花無花果雪耳湯材料：

蟲草花1両

雪耳1個

無花果6粒

粟米1條

南北杏1両

瘦肉300克

水3公升

鹽適量

米酒適量

蟲草花無花果雪耳湯做法：

1. 雪耳浸發至軟身，剪去黃色蒂頭撕成細件。

2. 蟲草花浸水10分鐘；無花果及南北杏洗淨；粟米洗淨切件。

3. 瘦肉冷水下鍋汆水盛起，其間可加少許酒辟腥。

4. 所有材料連水下鍋，大火煲滾後轉小火煲1.5小時，加鹽調味即成。

秋天湯水食譜推介【15】朧脷葉羅漢果雪梨湯

朧脷葉羅漢果雪梨湯食譜｜潤肺止咳化痰通便4類人慎喝

朧脷葉羅漢果雪梨湯材料︰

朧脷葉10克

羅漢果半個

雪梨乾20克

蟲草花10克

無花果4粒

陳皮1-2瓣

水1.5公升

朧脷葉羅漢果雪梨湯做法︰

1.將全部材料洗淨。

2.羅漢果捏開取半個。

3.大火煲滾水，放入全部材料。

4.水再滾後，轉慢火煲1小時完成。

霸王花羅漢果豬腱湯食譜｜潤肺化痰 夜瞓吸煙口乾宜多飲

淮山腰果桃膠湯 | 蓮藕馬蹄百合湯 | 雪耳雪梨瘦肉湯

無花果紅蘿蔔粟米薏仁湯 | 沙參杏仁海竹瘦肉湯 | 淮山海底椰無花果湯

鮮百合淮山無花果黃豆湯 | 老黃瓜赤小豆扁豆湯 | 菜乾蠔豉黃豆蘋果湯

五指毛桃海底椰蘋果湯 | 腐竹蘿蔔粟米瘦肉湯