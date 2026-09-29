26歲男遊日疑吃麥當勞月見漢堡後急性腸胃炎離世！衛生署預防4招

急性腸胃炎｜麥當勞｜不少港人都喜歡旅遊，但一到新地方就極易水土不服患上腸胃炎，變「玻璃肚」！近日有網友在社交平台發文求助，透露親人在日本旅遊期間，因急性腸胃炎不幸離世，而最近一餐吃的是麥當勞的月見漢堡。腸胃炎不只嘔吐、腹瀉，嚴重更會致命！旅遊期間若出現不適要立即就醫，衛生署亦教4招預防。



腸胃炎｜26歲男遊日狂吐不止身亡 家屬發文尋求真相

近日有網友在Threads上發文求助，指自己26歲的表弟（姑姑的兒子），9月17日在日本大阪旅遊時，曾吃過當地麥當勞為應中秋節推出的限定款「月見漢堡」系列。隔日（9月18日）就在Facebook發文表示身體不適、半夜狂吐不止。其間有到當地醫院打了兩劑點滴，但最終病情惡化不幸在日本離世。經法醫解剖後，確認死因與急性腸胃炎有關。因此想尋求跨國法律求償與食安調查的建議。貼文曝光後迅速掀起熱議，瀏覽量逾125萬次。不少曾吃過同款漢堡的網友都表示，有出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀。

「我也是在9/17在天下茶樹麥當勞吃了月見系列漢堡 9/18回台後持續一星期的拉肚子上吐下瀉 持續發燒 等症狀 目前還是有在拉但稍微好轉」

「我9/16號在琵琶湖萬豪酒店附近的麥當勞一樣也吃了月見系列漢堡，隔天9/17號開始也發燒上吐下瀉約一個禮拜左右」

「我的客人9/10來環球前一天也是吃月見堡，在環球整天不舒服🥲」



也有其他網友表示，自己吃了都無事，懷疑與其他因素有關。

「9/16我在奈良的麥當勞也有吃月見系列漢堡，我吃了是還好沒事」

「未必是關9月17日食物的事，再之前15、16也說不定，很難肯定」

「應該要先確認死者生前吃過的所有東西，如果有時間線更好」



麥當勞為應中秋節推出的限定款「月見漢堡」系列（網上圖片）

急性腸胃炎｜內行網友：可能與毒素有關

對此，樓主亦強調並非指控店家，責任歸屬也尚未有結論，只是因為死者生前表示最後吃的是麥當勞，家屬又對日本的醫療、法律及食安調查程序並不熟悉，才發文找方向和相關案例。評論區有專業的食品技師網友分析，一般細菌性食物中毒很少會致命，建議可以朝肉毒桿菌毒素、病原性大腸桿菌毒素等方向去調查。

目前樓主已更新最新進度表示，日本警方已介入調查，很感謝各位網友提供的建議，亦提醒大家出國旅遊若出現持續嘔吐、腹瀉、發燒等嚴重不適，一定要盡早就醫。

急性腸胃炎成因+症狀

急性腸胃炎即胃黏膜和腸黏膜發炎，通常由細菌（如沙門氏菌、大腸桿菌）或病毒感染（如諾如病毒、輪狀病毒等）引起。尤其嬰幼兒及長者，要特別小心。

急性腸胃炎即胃黏膜和腸黏膜發炎，通常由細菌（如沙門氏菌、大腸桿菌）或病毒感染（如諾如病毒、輪狀病毒等）引起。（Getty Images）

急性腸胃炎症狀

~嘔吐

~腹瀉（大便呈稀爛或水狀），排便次數每日最高可達20次。

~腹部絞痛

~嚴重會發出現發燒，嘔吐物和糞便帶血，甚至會因脫水而休克。



急性腸胃炎嚴重恐致休克，因此一旦出現不適就要立即就醫，亦可補充水分及電解質以免脫水。（unsplash@engin akyurt）

預防急性腸胃炎｜衛生署教4招

輕微的急性腸胃炎通常在2到4天內會自行痊癒，最容易讓人掉以輕心。事實上嚴重會致休克。因此一旦出現不適就要立即就醫，亦可補充水分及電解質以免脫水。另外，據香港衛生署資料顯示，可通過以下4招預防。

1. 處理食物前、進食前、如廁後，都要把手洗乾淨。



2. 清理嘔吐物和糞便時要戴手套，事後亦要洗手。



3. 所有食物都要徹底煮熟再吃，尤其是海鮮和貝殼類。



4. 被污染過的地方、物件可用稀釋家用漂白水（即漂白水與水的比例為1:49）進行消毒。



參考資料：香港醫院藥劑師學會