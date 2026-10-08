紅豆沙快速煲｜免冰免浸泡20分鐘快速煮紅豆　煮前多1步粒粒鬆軟

紅豆沙要煲幾耐？飯後甜品——紅豆沙，真是超好吃！如果自家煮紅豆，也可以吃到鬆化紅豆嗎？你一定以為要用上很長時間，要浸？要冷凍？要用壓力煲？其實統統也不需要！只要一件廚房小物，幾個簡單方法，20分鐘後有綿綿鬆鬆的紅豆享用！



快速煲紅豆沙｜大師秘技 免冷凍免浸過夜

紅豆含豐富的維他命B1、B2、蛋白質及多種礦物質。在中醫的角度，紅豆具消腫利水的功效，而紅豆含豐富鐵質，能夠促進血液循環，有助身體去水腫。

吃紅豆沙，有人愛吃「起沙」不見一粒紅豆，但也有人喜歡吃到粒粒分明、綿綿鬆鬆的紅豆。不過，想吃鬆軟的紅豆又怕煮紅豆麻煩？《香港01》生活頻道「01教煮」編輯就曾參考台灣烹飪大師－阿基師（鄭衍基）的「煮紅豆湯密技」，跟他的方法實驗一次，果然在20分鐘後有綿綿鬆鬆的紅豆，而且毋須預先一晚浸泡、也不用放在雪櫃冰格冷縮熱脹，只需一樣小道具便可將紅豆煮得熟透沒硬芯，縮短烹調時間之餘還可節省能源！

快速煮熟紅豆，免浸免冷凍也有方法！去圖了解詳細過程，方法其實不難，少少工夫有大大成效。

是次實驗用了45克紅豆，分量比較少，煮好約1小碗分量。

快速煲紅豆沙｜快速煮紅豆軟爛做法

1. 將紅豆洗淨後，開白鍋（不加油）炒紅豆。用中火不斷炒約3分鐘（視乎紅豆數量），看到有大量熱氣升起就熄火。

2. 用錫紙緊緊蓋上，燜焗紅豆約3分鐘（視乎紅豆數量），目的讓紅豆加速熟透。

3. 由炒豆至緊緊蓋上錫紙燜焗紅豆的步驟，重複做多一次，共兩次。紅豆表面的顏色變深是正常的，但不要變焦燶，因此要不斷翻拌。

4. 加水煮，因應紅豆分量，今次約用了800毫升水，用中火煮約20分鐘。假如水量不夠，請在烹調時再加水分，避免燒焦紅豆及鍋底，並自行斟酌水量。20分鐘後，紅豆已經熟透變軟，重點是豆殼依舊牢牢黏在豆子上。

+ 4

不失敗貼士：

~記得「睇火」，煮紅豆跟煮紅棗一樣「好易滾瀉」，因此宜用高身的鍋。

~在加熱軟化過程中不可以加糖，否則久煮也不爛。因糖液濃度過高會產生高滲透壓逼出水分，並妨礙澱粉糊化，令豆皮纖維緊縮導致久煮不爛。

~若煮紅豆沙，可再用大火煮40分鐘，煮出來的紅豆有口感之餘，綿綿鬆鬆，而不是化成一團爛蓉蓉又沒有豆的紅豆沙。

比較同一時間一起煮的紅豆湯，只將紅豆加水直接用大火煮20分鐘。紅豆還是硬，豆芯未熟， 而且豆皮跟豆肉分離。