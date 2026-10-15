超市優惠｜惠康/百佳/佳宝49折起！百佳加$18換$32禮品　雞蛋$1隻

超市優惠｜惠康、百佳今個星期繼續鬥減價，惠康49折起，銀魚$22/包，百佳滿$100減$20，加$18即可換購$32禮品。佳宝由1連8日全場8折，雞蛋平均$0.96/隻。即看以下旬貨推介！



惠康超市｜49折起銀魚$22/包 買任何產品送$42.9禮品

惠康超市由10月16日至22日，推出「堅醒你」優惠活動，其中，銀魚$22/包（原價$45/包），相當於49折，十字牌 酸奶 / 乳酪系列$30/4杯，平均$7.5/杯（原價$10–$12/杯）；樂園鮮蝦雲吞 / 鳳城水餃$69/2包，平均$34.5/包（原價$45/包）。此外，只要買任何產品，加$30即可換購價值$42.9的雀巢®KITKAT ® /OREO ®雪糕多件裝系列1盒。

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百佳超市｜滿$100減$20 加$18換$32禮品

百佳由10月16日至22日，推出「百加樂換購優惠」活動，買滿$100，加$10 即可換購價值$16.5的北川半兵衛商店伝説茉莉/柑烏龍茶（6包裝）；加$18即可換購總值$32的盒裝青提（300克×2）。

百佳由10月16日至22日，推出「百加樂換購優惠」活動

~PNS網購買滿$399即免運費，新客首次APP落單，輸入優惠碼「PNSAPP」即免運費及享9折優惠。

~店取服務新升級「落佳拎」，首次買滿$100，輸入優惠碼「CNC26」減$20。



佳宝超市｜全場8折起 雞蛋$1隻

佳宝由10月15日起至22日止，1連8日全場8折，肉類蔬果、米油醬醋應有盡有。其中，七鮮芥花籽油/ 七鮮玉米油（900毫升）$32/2支，平均/支（原價$25.9/支），相當於6折起；湖北大雞蛋（30隻）$28.8/排，平均$0.96/隻（原價$36/排）；七鮮純牛奶（200毫升裝）$16/6盒，平均$2.7/盒（原價$4/盒）；龍珠66頂級茉莉香米（5公斤裝）$70/包（原價$87.5/包）。