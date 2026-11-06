酸棗仁功效｜東方睡果助眠養肝4功效　5類人不宜＋酸棗仁湯食譜

酸棗仁功效｜如今已11月，明天（7日）更是二十四氣的立冬了，但日間天氣依然炎熱，日溫差大，氣溫反覆無常，容易導致疲累卻睡不好，總令人心煩氣躁。這時不妨試試飲酸棗仁湯，能助你一覺睡到天光。



失眠不妨試試飲酸棗仁湯，能助你一覺睡到天亮。（來源：廣東省中醫藥局）

酸棗仁功效｜常失眠恐致心血管疾病 中醫推酸棗仁安神

氣溫悶熱，易讓人心情煩躁，難以入睡。再加上冬季白天變短、黑夜變長，打亂了體內褪黑激素的分泌規律，引發季節性失眠。此外，現代人的工作壓力和熬夜習慣更是失眠的主因。據香港睡眠質素協會的資料顯示，有近7成港人都存在失眠問題，長此下去，恐致焦慮、心血管疾病以及內分泌失調等。

據國家醫療保障局，中醫則認為，失眠多與心、肝、脾、腎等功能失調有關，常表現為陰虛火旺、心脾兩虛或肝鬱化火等問題。而酸棗仁味酸，性平，歸心、肝、膽經具有養心補肝、安神助眠的功效。

酸枣仁又稱棗仁、酸棗核，是酸棗的種子，被譽為「東方睡果」。（來源：廣東省中醫藥局）

酸棗仁功效｜助眠養肝4好處

酸枣仁又稱棗仁、酸棗核，是酸棗的種子，被譽為「東方睡果」。挑選時，最好揀顆粒大、肉質飽滿、外皮呈紫紅色的品質最好。煮之前記得先搗碎，效果會更好。

酸棗仁功效【1】安神助眠

人的睡眠品質與「心」、「肝」息息相關，如果肝血不足就難以入睡、多夢易醒。而酸棗仁能滋養心陰、補益肝血，非常適合用來調理因心血、肝血不足引起的失眠問題和心神不寧。

酸棗仁功效【2】養肝補血

酸棗仁帶有酸味，中醫認為「酸味入肝」，有收斂作用，能收攏平時因焦慮、熬夜、過勞而損耗的氣血，並將其儲存回肝臟，有助改善因肝虛引起的疲勞、頭暈。

酸棗仁功效【3】斂汗生津

據香港保健協會，中醫認為「汗血同源」，意味著出汗過多，不僅耗氣，還會損傷心血。酸棗仁能牢牢鎖住汗水，防止心血流失，與甘味的藥材搭配在一起，還能刺激身體分泌出滋潤的津液，因此多與五味子、山茱萸、黄芪等同用。

酸棗仁功效【4】抗氧化

酸棗仁富含黃酮類化合物，具有強大的抗氧化能力，能清除體內自由基，延緩細胞衰老。

酸棗仁湯｜自製簡單3步 1類人最啱

酸棗仁最常見的吃法便是煮成「酸棗仁湯」。據廣東省中醫藥局的資料顯示，酸棗仁湯是醫聖張仲景的名方，《金匱要略》記載「虛煩虛勞不得眠，酸棗仁湯主之」，即具有極佳的助眠效果，特別適合生活壓力大的都市人，做法亦相對簡單，只需簡單3步。

酸棗仁湯特別適合生活壓力大的都市人，做法亦相對簡單，只需簡單3步。（AI生成圖片）

材料：

炒酸棗仁15至30克

知母6至9克

茯苓6克

川芎6克

甘草3克

做法：

1. 將準備好的材料洗淨後，放入清水中浸泡約1小時。

2. 把材料放入鍋中，加入約500毫升清水（水面略高過藥材即可），開火加熱。

3. 加熱至沸騰後，轉小火再煎半小時左右即可。

酸棗仁禁忌｜5類人不宜

~脾胃虛弱者

~孕婦及哺乳期婦女

~凝血功能障礙

~正服用抗凝血藥

~即將手術者



本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

