芝士蛋糕食譜合集｜推11款不同風味新手都得　必試5分鐘Tiramisu

芝士蛋糕是甜品瑰寶，全球有數以億計芝士蛋糕愛好者及數之不盡的芝士蛋糕食譜。以下12款芝士蛋糕，做法簡單，容易掌握。



芝士蛋糕食譜｜芝士蛋糕分3種 有不同風味

美國、日本、西班牙和意大利等均有自己傳統的芝士蛋糕代表，流傳各地後演變出各適其適的風格，但大致上可分為重芝士蛋糕、輕芝士蛋糕和免焗芝士蛋糕。摻雜不同風味例如抹茶、朱古力、Oreo、芒果或牛油果等，又變出華麗炫目、層出不窮的芝士蛋糕。以下為大家推介11款經典芝士蛋糕 必試懶人版5分鐘Tiramisu輕鬆易做。

芝士蛋糕食譜合集【1】5分鐘Tiramisu

5分鐘Tiramisu︰懶人星級甜品，免蛋免魚膠，4步完成。

記得是冷凍（Chill）而非冷藏，3小時後Tiramisu便挺身凝固。（詹郭敏攝）

5分鐘Tiramisu食譜

芝士蛋糕食譜合集【2】巴斯克焦香芝士蛋糕

巴斯克焦香芝士蛋糕︰Basque Cheesecake最緊要燶！新手必成功。

巴斯克焦香芝士蛋糕相比紐約芝士蛋糕，較為輕巧、軟綿、水分較多，但濃烈的芝士味不變。（尹嘉蔚攝）

巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【3】抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕︰甘香不塌有秘訣。

抹茶巴斯克焦香芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【4】電飯煲日式芝士蛋糕

電飯煲日式芝士蛋糕︰免焗甜品，不黐底簡單零失敗。

電飯煲日式芝士蛋糕，簡單零失敗。（尹嘉蔚攝）

電飯煲日式芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【5】抹茶芝士蛋糕

抹茶芝士蛋糕︰免焗免雪，甘甜軟糯，抹茶粉別放太多！

電飯煲綠茶芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【6】紐約芝士蛋糕

紐約芝士蛋糕︰不花巧的芝士蛋糕，停不了口的濃烈芝士味。

紐約芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【7】Oreo芝士蛋糕

Oreo芝士蛋糕︰免焗冇蛋冇魚膠，雪糕般軟滑！

Oreo芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【8】Tiramisu朱古力芝士蛋糕

Tiramisu朱古力芝士蛋糕︰咖啡酒香，芝士拌蛋的完美組合。

Tiramisu朱古力芝士蛋糕食譜

此外，還有3款免焗純素「芝士蛋糕」，免蛋奶質感絲滑細緻。芝士蛋糕含奶製品成份，如果是純素食者Vegan並不能安心享用。在純素甜品中，腰果、牛油果及滑豆腐也可代替忌廉芝士做蛋糕，最基本做法將材料搞拌成奶昔狀態，倒在蛋糕模內，可放入焗爐烘焗，或只需用雪櫃冷藏或冷凍至蛋糕挺身完成，做法一般來說簡易輕鬆。

芝士蛋糕食譜合集【9】牛油果純素芝士蛋糕

牛油果純素芝士蛋糕︰雪糕口感，免蛋奶甜品4步做妥！

牛油果純素芝士蛋糕（尹嘉蔚攝）

牛油果純素芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【10】Oreo純素芝士蛋糕

Oreo純素芝士蛋糕︰香滑簡單，走蛋走奶，無添加免焗甜品。

想蛋糕的質感細滑，建議先浸泡腰果後才放入攪拌機，更易攪勻。（詹部敏攝）

Oreo純素芝士蛋糕食譜

芝士蛋糕食譜合集【11】藍莓腰果芝士蛋糕

藍莓腰果芝士蛋糕︰免焗自製最划算。

藍莓腰果芝士蛋糕（尹嘉蔚攝）

藍莓腰果芝士蛋糕食譜

本文作者：王詩欣

香港01《01教煮》、好生活頻道編輯。專注於日常健康飲食、疾病預防以及生活技巧。擅長將複雜的醫學研究與專業建議，轉化為簡單易懂的科普文章，為讀者提供全面、實用的生活指南。

