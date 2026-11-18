要煮出一鍋飯很簡單，但要煮出好吃的飯可得有方法。一名人妻發文表示，日前請老公先幫忙煮飯，沒想到竟然又Q又好吃，讓她相當驚豔，詢問秘訣才知道只要「加幾滴油」就可以了，貼文也引起不少討論，許多內行人紛紛獻出自己獨門撇步。



事主之前某一天不在家，因此請老公幫忙先煮飯，等她回到家吃飯時，驚訝老公煮的飯很Q、很好吃。老公透露秘訣竟然只要「加幾滴油 」就好，他說這是當兵時被分配去煮飯，軍中一個廚師教的，讓事主笑說「我們結婚7年後才教我」。

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事後她也照著老公的方法嘗試煮一鍋飯，果然吃起來又香又好吃，想問大家是否真的有人也知道這個方法？貼文獲得不少人點頭認同：

「這基本上是有在煮飯都會知道的小常識」

「我高一的時候在一家蠻有名的咖哩飯店打工，煮飯的時候會加一點油，真的差滿多的」

「我媽也教我要滴，輕輕洗完米至少泡三十分以上再煮」

「我去澳洲打工度假時室友們都是廚師，他們有教我要加油」



還有不少行家分享自己的撇步：

「泡20分、水高一個指節、兩滴油，有檸檬或醋滴兩滴，煮好單吃都美味」

「我加過的有：酒、油、醋、蜂蜜，目前覺得最好吃的是蜂蜜，其次是米酒，加油就不能再存放太久，放一個晚上後就會有一點油耗味」

「真正好吃的飯是不需要加油的，米飯油亮是來自於米本身保水膜，至於如何把不好吃的米煮好吃，秘訣是加氣泡水」

「麻油幾滴，超香，一點醋或幾滴檸檬汁也行」

「還有人說可以加一咪咪的鹽巴，可以提出飯的甜味」



不過也有網友認為米飯好不好吃，與處理過程和炊煮的器具有關：

「直接買一台象印的炎舞炊，米洗好不用泡，不用滴油，煮出來就非常好吃」

「通常米種好吃，滴不滴油我覺得無所謂。米要先泡再煮，煮好要悶，鑄鐵鍋煮的米非常好吃」

「飯煮好不要馬上開鍋，燜個15分鐘左右再開鍋，把飯翻鬆就會很好吃」



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