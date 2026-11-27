一段時間以來，網上有種觀點非常盛行，那就是「只吃粗糧等於健康」。事實真的如此嗎？全穀物、雜糧、粗糧類產品越來越多，三者是一回事嗎？消費者該如何選擇？



全穀物、雜糧、粗糧，是一回事嗎

什麼是全穀物？全穀物是指未經精細加工，保留完整麩皮、胚芽和胚乳的穀物，糙米、全麥屬於典型的全穀物。

而我們常說的雜糧是從品種上來區分的，指水稻、小麥、粟米三大主糧以外的糧食，小米、蕎麥、藜麥、燕麥都屬於雜糧。粗糧則是通俗叫法，是相對於精米白麵來說的，指加工比較簡單、保留外皮部分營養的糧食，沒有對應的國家標準。

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25%是門檻！是否全穀物要看配料表

超市貨架上，全麥、雜糧、全穀物食品隨處可見，消費者又該如何選購自己需要的商品呢？

中國糧食行業標準《全穀物分類與標示要求》明確規定：以全穀物等為原料，經加工製成且全穀物含量在25%以上的穀物製品，才能被稱為全穀物製品。標準要求，全穀物原料應在配料表中註明具體種類及含量；全穀物製品還應在包裝主視面醒目標示「全穀物製品(100%)」、「全穀物製品（50%+）」或「全穀物製品（25%+）」。

專家提醒，消費者要仔細看配料表，如果全麥/全穀物成分排在配料表後幾位，或者含量低於25%，就不能標註「全麥」或「全穀物」。

「只吃粗糧等於健康」？粗細搭配更科學

專家表示，粗糧最好不要單獨吃，建議粗細搭配。那麼，該如何健康吃粗糧呢？

1. 形態越完整越好

形態越完整、加工程度越低的粗雜糧，引起的血糖波動越小。在胃腸道健康狀態允許、消化能力正常的情況下，儘量選擇吃整粒、完整的粗雜糧。

2. 不要長期只吃一種

控糖優選低升糖指數粗糧：燕麥、藜麥、黑米、綠豆；避免單一化，可混合2~3種粗糧與大米同煮。一般來說，細糧與粗糧的比例為1:1或2:1。腸胃功能弱者粗糧可以佔30%，細糧佔70%。

3. 循序漸進地加量

對於健康人群，每日粗糧佔主食的1/3~1/2（約50～150克）；而對於初食者而言，可以從每日20克開始，逐漸增量，避免腸胃不適。

4. 烹飪宜軟不宜糊

可以通過提前浸泡的方法，比如雜豆類提前浸泡4～6小時，縮短烹飪時間；也可以巧用高壓鍋，讓粗糧更軟爛，減輕腸胃消化負擔；同時避免油炸、煎烤的做法，防止營養流失、熱量升高。

5. 三招找出健康粗糧

(1)看配料表：

第一位必須是「全麥粉」「燕麥」等全穀物，而非小麥粉、大米粉。

(2)查營養成分：

優先選脂肪≤5克/100克、糖≤3克/100克的產品，膳食纖維越高越好（≥6克/100克）。

(3)避開加工陷阱：

儘量別買磨成細粉（比如雜糧糊糊）、壓成脆片的「精製粗糧」，保留顆粒感的原糧更健康。

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