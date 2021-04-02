【蒸食譜大全】25道蒸餸30分鐘開飯　住家菜蒸肉餅蒸水蛋好吃秘訣

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-02 12:19

25道住家菜蒸食譜，快則10分鐘蒸餸，慢則30分鐘便可開飯。免油煙或少油煙的蒸食譜合集，包括海鮮、肉餅、水蛋、排骨、滑雞、豆腐、蔬菜到素肉。蒸餸一般較健康及少油，可方便帶飯上班。掌捚清蒸好吃的10大秘訣、蒸水蛋及蒸肉餅的成功貼士，輕鬆入廚，自煮煮家飯並非困難。

清蒸好吃的10大秘訣

食材蒸過後，風味不易流失，可保留食材的醇鮮，很多食材也推薦蒸熟來吃。不過不少人做蒸餸時，也可能犯了一個錯誤，便是水未滾，蒸氣未冒出來，便將食材下鍋，導致製成品大量出水。

按圖可參考清蒸烹調的10個秘訣︰

+ 5 + 5 + 5

以下25道住家菜食譜，包括海鮮、肉餅、水蛋、排骨、滑雞、豆腐、蔬菜到素肉，用少油煙及快手的清蒸方式來演繹美味的佳餚。

海鮮

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梅菜蒸鯇魚︰梅菜香甜為滑溜魚腩錦上添花 佐飯一流家常菜

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肉餅

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魷魚仔蒸肉餅︰住家菜百吃不厭！肉嫩多汁毋須技巧只需...

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雞蛋

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肉餅蒸水蛋︰清簡家常菜 軟腍滑溜蒸煮分先後

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油炸鬼蒸水蛋︰ 窮人智慧家常菜 抵食美味15分鐘出驚喜！

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按圖有「蒸水蛋」5大貼士嫩滑嫩平整零失敗︰

+ 2 + 2 + 2

排骨

蒜蓉蒸排骨︰炒過蒜蓉最惹味！蒸排骨嫩滑不出水4大秘訣

南瓜蒸排骨︰入門級家常菜 蒸排骨送飯一流

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梅子麵豉蒸排骨︰酸甜惹味 防癌抗氧化

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肉類

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椒絲腐乳蒸雞︰懶人必學家常小菜 鹹香惹味腐乳汁配滑雞

椒絲腐乳蒸雞食譜

榨菜蒸豬肉︰惹味下飯家常菜 兩個方法避免榨菜過鹹

榨菜蒸豬肉食譜

豆腐

老少平安︰ 豆腐雞蛋魚肉搗爛蒸 10分鐘有得食！

老少平安食譜

豉汁帶子蒸豆腐︰ 低卡惹味 低溫解凍帶子2大好處！

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肉碎蒸豆腐︰低卡有營 輕便家常菜$20都唔使！

肉碎蒸豆腐食譜

蔬菜

千張旺菜卷︰低醣低卡簡易住家菜 清爽不鬆散4大貼士

千張旺菜卷食譜

肉碎蒸茄子︰軟腍吸汁好下飯 蒸前多一個步驟茄子不變黑！

金銀蒜蒸勝瓜︰消暑開胃 揀靚勝瓜最重要搖一搖！

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梅菜蒸菜心︰清中帶甜 跟林青霞吃蒸菜健康養生

梅菜蒸菜心食譜

素肉

金針雲耳蒸素雞︰惹味下飯菜 一人便當帶飯簡易健康

金針雲耳蒸素雞食譜

冬菇馬蹄蒸素肉餅︰香軟汁多4大秘訣 15分鐘快手開飯

冬菇馬蹄蒸素肉餅食譜

按下圖睇4項秘訣蒸出香軟多汁的素肉餅︰

豉汁南瓜蒸粉皮︰ 簡易住家菜 媲美排骨陳村粉咁惹味！