鱸魚營養｜低脂兼改善胃口調養補身首選　與根莖蔬菜同煮營養加乘

不論是手術過後、生病體虛，或碰到孕婦生產，鱸魚湯往往是調養補身的飲食首選。
而這無非是因為鱸魚具有多元營養，不僅擁有豐富且好消化的蛋白質，脂肪含量低，亦含有鎂、鈣、鋅等礦物質，魚皮又有膠質，能夠幫助傷口的修復及補充體力。
▼鱸魚營養價值（點擊下圖看清👇👇👇）
+7
而這無非是因為鱸魚具有多元營養，不僅擁有豐富且好消化的蛋白質，脂肪含量低，亦含有鎂、鈣、鋅等礦物質，魚皮又有膠質，能夠幫助傷口的修復及補充體力。
此外，鱸魚所含的麩醯胺酸對人體健康也扮演著很重要的角色，這是一種可以用來合成蛋白質的原料，在飲食正常、身體健康的情況下，人體可以自行合成、不需額外補充；一旦身體出現異常，例如經歷化療、手術或受到感染，體內缺乏蛋白質時，就會成為須從飲食裡攝取的必需胺基酸了。
如同大部分的海鮮水產，鱸魚也有不錯的鋅含量。當體內的鋅不足，味覺會出現異常、退化，導致食慾欠佳，尤其是受傷、手術後的病患，或罹患惡性腫瘤的人，注意攝取含有鋅的食物有助改善胃口。鱸魚含有的鐵質，也能幫助補回流失的血液。
根莖蔬菜同煮，營養加乘更完整
由於手術過後的病人通常胃口較差，也不宜給予過於刺激性、油膩的飲食，除了清淡且高蛋白的魚湯外，建議可以再加入不同類別的食材增進營養，像是山藥、蓮藕等澱粉類搭配煮食，可以做為主食、補足所需熱量；或添加同樣含有鋅的蛤蜊，增強食慾及免疫力；也可運用番茄、豆腐、木耳、黃豆芽、綠色蔬菜煮成五色鱸魚湯，兼顧提升胃口及均衡營養的目的。
相關魚食譜：海鮮冷知識｜魚眼清澈不一定最新鮮？專家教簡單3步驟挑出鮮魚👇👇👇
+13
健康飲食｜WHO推薦3份粟米+1份豆配餐法 比肉類蛋白質更具營養？豆腐蛋白質｜多吃大豆易乳癌？助防癌？消委會測17款豆腐高蛋白質海鮮冷知識｜魚眼清澈不一定最新鮮？專家教簡單3步驟挑出鮮魚【減肥】蛋白質攝取率高5大食物乳酪是牛奶6倍 增肌減脂多食雞胸【芫荽營養】富含鈣、鐵、鋅、膳食纖維 仲有抗癌功效？鮭魚之亂｜台民眾為食免費壽司改名 三文魚魅力為何這麼強大？
【本文獲「李婉萍的營養天地」授權轉載。】