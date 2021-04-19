【健康湯水食譜】粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯健脾消腫　粉葛點揀最好？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-04-19 00:09

粉葛赤小豆扁豆湯，是很多人都飲過的家常湯水，它有著健脾去濕、利水消腫等功效彌，春夏季天氣潮濕，易有水濕困在體內，形成水腫，飲這個湯就適合不過。然而對不少入廚新手來說，挑選和處理粉葛卻是一大難題，以下就會講講揀粉葛的心得。 攝影：鄧穎琪

粉葛是較老較熟的葛根，有些看上去圓身，跟芋頭相像；有些則比較長。想挑選好的粉葛，建議揀墜手又大個的，比較新鮮和多水分。其次，粉葛表面最好亦要避免發霉。

粉葛雖像芋頭，它的皮硬實得多，加上粉葛外型凹凸不平，去皮時很難完全去得乾淨。這次筆者為了拍攝，就買了半個粉葛自己削皮，不過要是你想偷懶，部分菜販可幫你削皮，他們較熟手，按著粉葛頂，用刀仔輕輕鬆鬆就將粉葛皮扯出，比用刨還有效率。

若你屬於脾腎兩虛的水腫人士，或是體質寒涼，則不太適合飲這個湯。

不過，也曾聽過李家鼎（鼎爺）的說法，他煲粉葛湯時刻意不去皮，認為可保留更多營養，並表示：「很多有名的中醫師跟我投緣，他們說煲粉葛湯，最主要就是粉葛皮，藥力全在表皮，你要是削掉它就減去了幾成功效。」因此，他只會用刷子擦走及洗淨粉葛表面的沙泥，然後會切塊煲湯，大家可參詳一下。

李家鼎曾在《阿爺廚房》中表示，煲粉葛湯不宜去皮，否則功效就會減走幾成。（無綫電視《阿爺廚房》截圖）

相信你切粉葛時都會感覺到它很硬，沒錯它的確又硬又難出味，宜切塊再煲之餘，煲湯時間亦比平日長。其他家常湯水，一般可能煲2小時，但粉葛湯則可能要3小時，水量也比較多。

粉葛硬身，加上難以出味，煲之前切成小塊再熬較好。

粉葛赤小豆扁豆瘦肉湯食譜

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

+ 2 + 2 + 2

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