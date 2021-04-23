【母親節食譜合集】滋潤養顏主菜湯水甜品任擇　自煮大餐感動媽媽

母親節（5/9）將至，一眾孝順仔女為母親大人準備慶祝活動，以表孝敬心意。雖然天下間的母親對手袋、飾品不抗拒，但對比禮物，相信由自己子女親手下廚的一頓健康美味大餐會更來得珍貴和窩心。以下集合了各款出得廳堂的滋潤養顏菜式、湯水及甜品的簡易食譜，只要按部就班即使新手也一定成功！