佛手瓜湯水合集｜健脾開胃清熱去濕　合掌瓜5大營養降血糖助抗癌

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-04-25 12:29

佛手瓜，因為外形如兩手合掌或五指合攏，故又名合掌瓜。佛手瓜清脆多汁，可做菜亦可生吃。中醫一般認為佛手瓜性溫味甘，歸肺、胃、脾經，具有理氣和中，疏肝止咳、健脾開胃的功效。主治肝鬱氣滯，肝胃不和、咳嗽痰多。注意它屬於温性食物，體質屬濕熱或陰虛的人應少吃。

一年四季中皆見佛手瓜的蹤影，特別在夏天又熱又濕的氣候裡，利用佛手瓜煲湯最好，湯水清甜，入喉舒暢，有助疏肝解熱及下火，適合容易熱氣的人士飲用。以下8款佛手瓜湯水各有功效，可作保健湯水之用。如有疑問，請向中醫師諮詢。

佛手瓜眉豆花生湯

健脾開胃 大人細路啱飲寒底不宜

佛手瓜眉豆花生湯，主力健脾開胃，輕微有助清熱，夏天氣候悶熱， 飲用此湯除悶、去煩，神清氣爽，提振食慾，惟寒涼人士少喝為佳。

佛手瓜眉豆花生湯食譜

佛手瓜粟米豬腱湯

健脾開胃安神 兩類人注意飲用

佛手瓜有健脾、開胃等作用，一於趁住夏天煲一個由中醫推介的佛手瓜粟米豬腱湯。

佛手瓜粟米豬腱湯食譜

註冊中醫師邱穎琳對「佛手瓜粟米豬腱湯」的食用建議︰

此湯有健脾開胃、理氣和中，以及養陰安神功效。

佛手瓜蘋果花豆湯

去水腫湯水清熱袪濕 適合一家大細

瓜果是夏天的時令蔬菜，其中佛手瓜（合掌瓜）用於煲湯最好，湯水清甜，入喉舒暢。配祛濕能力強，並有「豆中之王」美稱的花豆，煮成佛手瓜蘋果花豆湯，功效消暑祛濕，養血安神，適合一家大細飲用。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「佛手瓜蘋果花豆湯」的食用建議︰

此湯可消暑清熱 ，祛水消腫，每周飲2湯碗（2次）。 此湯水平和，一家大細可飲。

佛手瓜栗子甘筍湯

潤燥止咳 增強體質

用佛手瓜、栗子、甘筍、腰果和大豆芽等食材煲湯，可以大大提升素湯的鮮甜味，不放肉也非常清甜。

佛手瓜栗子甘筍湯食譜

註冊中醫師陳圳堅師對「佛手瓜栗子甘筍湯」的食用建議︰

認為此湯能潤燥、健脾、開胃、壯腰、固腎及強腰腿。 秋冬天是適合進補的時節，進食適量的栗子和紅蘿蔔可達補腎壯腰的功效。

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯

潤肺止咳 增免疫力防作病

潮濕的天氣令人感到疲勞，乍暖還寒的氣候令人容易患上感冒，此時要注意增強身體免疫能力，強身健體的湯水有佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯，而且潤肺、理氣、止咳，適合全家飲用。

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯食譜

楊恩劍寧中​醫師對「佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯」的食用建議︰

佛手瓜紅蘿蔔海底椰湯味道清潤，有潤肺和中、理氣止咳的作用，適合現時乍暖還寒的天氣，有增強免疫系統的功效，適合全家食用。 此湯品較涼，加數塊薑片可減低涼性。脾胃虛寒、容易腹瀉腹痛的人士慎服。 可以一星期飲用一至兩次。

合掌瓜馬蹄粟米湯

暑熱天氣清甜生津

合掌瓜煲湯，有助疏肝解熱及下火，最適合在暑熱潮濕及熱氣上火的日子飲用。此湯溫和清潤，能夠補充流失的水分，亦可舒緩熱咳及喉嚨痛。

合掌瓜馬蹄粟米湯食譜

註冊中醫師林健焜對「合掌瓜馬蹄粟米湯」的食用建議︰

合掌瓜馬蹄粟米湯具清利濕熱，生津止咳功效，適用於暑熱潮濕天氣。

合掌瓜紅蘿蔔湯

止咳舒緩喉痛 濕熱天不宜補身

春夏交接期間，天氣又熱又濕，此湯溫和清潤，特別適合炎熱多雨的天氣，能夠補充流失的水分，亦可舒緩熱咳、喉嚨痛。

合掌瓜紅蘿蔔湯食譜

註冊中醫師何慧潔對「合掌瓜紅蘿蔔湯」的食用建議︰

清熱化痰，在中醫角度適合消化不良及熱咳人士。 熱咳者痰黃濃稠，亦會出現喉嚨痛的徵狀，而寒咳者痰白清稀，多數夜晚咳嗽。 此湯基本上一家大小都適合喝，每星期可飲用一次，不過寒咳、感冒、發燒人士不宜飲用。

合掌瓜玉竹紅腰豆湯

滋潤皮膚 化痰止咳治喉痛

都市人多睡眠不足，愛吃煎炸食物，易有咽乾及喉痛。炎夏之際，有些人容易肺熱，患咳嗽。化痰止咳的湯水有助滋潤喉嚨，清涼潤肺。

合掌瓜玉竹紅腰豆湯食譜

陳圳堅中醫師對「合掌瓜玉竹紅腰豆湯​」的食用建議︰

合掌瓜玉竹紅腰豆湯可健脾理氣、化痰止咳、滋潤生津舒緩喉嚨痛及咽乾。 此湯屬性平和，不寒不燥。大部分人可飲用。一星期可飲4至5日也可。 工作需多說話，常常咽喉有痰，或進食辛辣食物後感咽喉不適的人尤其適合。

【同場加映】合掌瓜營養｜降血壓助抗癌5營養素增生育能力？揀瓜2招要睇皮

按下圖看合掌瓜5大營養︰