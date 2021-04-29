堅果營養｜吃太多小心上火冒痘兼失眠　優先挑選這款堅果更健康

撰文： 健康醫療網 最後更新日期： 2021-04-29 15:02

堅果是近年來頗受大眾喜愛的健康食材，喀滋的響脆聲及果仁獨特的香氣讓人不自覺吃下一整包。台灣台北聯合醫院林森中醫昆明院區中醫科邱淑娟醫師表示，堅果富含豐富的營養，但要注意食用的量不宜過量多，以免加重上火、痤瘡、失眠等症狀，提醒盡量選購天然原味的堅果，每日建議食用量為一手把為限。

堅果營養豐富 富含油脂潤腸功效

堅果是植物類的果實，一般只要有堅硬外殼、富含油性的果仁可通稱為堅果。邱淑娟表示，果實的種子油脂多，營養成分多，不同的果仁各自富含豐富的營養素，適量攝取對身體有補益的作用，尤其是對呼吸道、脾胃、腎功能很有幫助，且因爲油脂豐富，多有潤腸的作用，像是核桃補腦、杏仁潤肺、白果銀杏促進腦循環、葵花子能潤腸潤肺、花生可以悅和脾胃、潤肺化痰、滋養調氣等諸多功能。

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過量攝取堅果 以免加重體質偏異

但是吃堅果也要考量體質，不是人人都適合吃，邱淑娟提到，堅果原本屬性溫和，只是很多經過加工烘培後，後天的加工烘烤會強化堅果熱性，且烘烤後的堅果屬性偏燥，加上油脂含量高，如過量攝取，不僅熱量飆高導致體重增加，還容易出現上火症狀，例如本身冒痘痘的人，吃太多過量攝取反而會出現狂冒痘痘、痤瘡發炎、睡不好等問題。

▼選用低溫烘培、水煮堅果更健康？（按圖看清👇👇👇）

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