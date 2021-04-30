蓮霧營養｜熱量低易有飽足感助減肥排毒　5大好處但有人不宜多吃

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-04-30 17:02

蓮霧形狀可愛又討喜，果皮色澤深紅，果肉清脆甜美，味道帶點蘋果的甜又有些水梨淡淡的酸，加上不需要去皮，只要洗淨後就能直接食用，深受大家喜愛。吃蓮霧還有這5大功效，快來聽聽Heho營養師怎麼說！

蓮霧是台灣寶島生產最具外銷競爭力的水果之一，主要的產區在南台灣的屏東、高雄及宜蘭等地區，蓮霧含有豐富的水分、維他命C、B1、B2、菸鹼素、葉酸、鎂、鉀、鋅等，常吃蓮霧有以下功效：

▼吃蓮霧5大好處（點擊下圖看清👇👇👇）

好處1. 改善便秘

蓮霧中的膳食纖維及果膠能夠幫助消化，保護腸胃道並促進腸胃道蠕動，增加糞便的保水性及軟化糞便，搭配粗纖維豐富的食物可以改善便秘。每百克蓮霧中平均含有0.8克膳食纖維，根據台灣人營養大調查，有九成以上台灣人的膳食纖維量攝取不足，而蓮霧也是不錯的膳食纖維來源喔！

好處2. 控制血糖

水果大多都非常甜美誘人，一不小心就吃下過量糖分，好在蓮霧的糖分相對低，每百克含 5.8 克糖，約兩顆蓮霧 （160 克）為一份水果，糖尿病患者可以在飲食中做替換。不過如果是改良過甜份較高的品種，或是單顆重量就很重的蓮霧，還是要忌口，一次大概吃切好一個小碗的份量就好。

好處3. 減重

蓮霧每100公克只有35大卡，在水果中屬於熱量較低的，對於喜歡吃水果又怕胖的減重者是一個很好的水果來源。另外，其中的膳食纖維及水分也容易讓人產生飽足感，如果在飯前食用，除了可以減少正餐的進食量，達到控制熱量的目的，膳食纖維也會讓降低醣類和脂肪的吸收速度，想減肥的朋友可別錯過了！

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好處4. 利尿排毒

蓮霧中有九成都是水，豐富的水分可利尿，加速水分代謝，加上膳食纖維能夠幫助軟化糞便，改善便秘，一旦體內排出代謝廢物的速度加快，毒素在身體的停留時間減少，就能降低毒素被吸收。而蓮霧中的維他命C也可以發揮其抗氧化作用，保護肝臟的解毒系統，有助於有毒物質的消除。

好處5. 增強免疫力

蓮霧中的膳食纖維是很好的益生質，也就是腸道內細菌的養分來源， 能夠促進益菌生長、改善腸道菌相，當腸道的免疫系統被提升了，腸道病變的機率也就下降了，全身的免疫力也會跟著提升。

營養師小提醒：

在中醫的觀點，蓮霧屬於偏涼性的食物，女性在生理期間或體質較虛寒者盡量少吃；因為蓮霧有利尿作用，頻尿或尿失禁者也不建議多吃喔！

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