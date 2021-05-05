王室食譜｜英女王最愛威廉大婚指定　朱古力餅乾蛋糕免焗夠親民

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-05 19:00

英國王室的前任御廚Darren McGrady為慶祝威廉王子與凱特王妃結婚10周年，在自己的Youtube頻道上再次示範威廉王子於大婚時揀選的朱古力餅乾蛋糕（Chocolate Biscuit Cake），大方地公開王室食譜與眾分享。不止威廉王子鍾情朱古力餅乾蛋糕，連英女王亦被它的魅力傾倒，即使是隔了多晚的朱古力餅乾蛋糕，英女王始終為它著迷，情有獨鍾，必會吃掉全個蛋糕方止。

2021年4月29日，威廉王子與凱特王妃結婚10周年紀念，二人在社交平台上公開溫馨照片。（左）hrhtheduchessofcambridge IG、（右）_kate_middleton_royal IG

威廉王子於大婚時揀選朱古力餅乾蛋糕作為新郎蛋糕（Grooms Cake），Darren對此並不感到驚訝。新郎蛋糕的傳統始於19世紀後期的英格蘭，它在婚禮上具有特殊的意義，完整地代表了新郎的品味和愛好。新郎蛋糕通常在晚宴排練上或在接待處供應給來賓享用。

Darren在影片中憶述威廉王子自小已鍾情於朱古力餅乾蛋糕，這點跟他的祖母英女王相似。

英國王室的前任御廚Darren McGrady拍片分享在王室時工作的片段，提及英女王在每天的下午茶時間裡都會享用一小塊蛋糕。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

在每天的下午茶時間裡，御廚會為英女王準備一大個蛋糕，可能是朱古力蛋糕、檸檬蛋糕、水果蛋糕、薑味蛋糕或果醬奶油鬆餅等。不過，英女王每次只會切出一小塊蛋糕享用，其餘的都會摒退廚房或飯廳，由他人分享。惟獨朱古力餅乾蛋糕的待遇不同，英女王切下一小塊品嚐後，剩下的蛋糕會交由王室廚房妥善地處理，留待翌日或之後的日子慢慢享用，直至完成整個蛋糕為止。甚至到了周末，王室廚房亦須特意為英女王將朱古力餅乾蛋糕送去溫莎堡皇宮給她細味。

Darren不禁強調朱古力餅乾蛋糕絕對是英女王的最愛。

朱古力餅乾蛋糕絕對是英女王的最愛，即使是隔了多，英女王始終為它情有獨鍾，會吃掉全個蛋糕方止。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

Darren續說，有一次，他如常奉命將朱古力餅乾蛋糕送去溫莎堡皇宮，可是他找遍了每一個角落卻尋無所獲。後來，他獲悉一名新任的初級廚師無意間已吃掉了英女王的朱古力餅乾蛋糕，Darren大驚，馬上趕急地重新再做一個來應對，並形容惟獨那一次是他有生以來以快如疾風的速度來做蛋糕。為了使英女王不察覺有異，他刻意切走一塊，模仿原先那個，瞞天過海。

Darren McGrady於片中示範朱古力餅乾蛋糕的做法。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

Darren表示朱古力餅乾蛋糕中的Biscuits是利用佐茶餅（Rich Tea Biscuits），他講到不少人利用克力架、消化餅來做餅乾蛋糕，不過忠於傳統食譜中所用的是佐茶餅。當然可按個人需要加入朱古力粒及其他餅乾代替，創作個人化的食譜。

按圖有英國皇室的前任御廚Darren McGrady的朱古力餅乾蛋糕（Chocolate Biscuit Cake）食譜︰

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【同場加映】英女王戴妃前御廚公開英式鬆餅食譜 鬆軟綿4大貼士

McGrady早前公開英女王愛吃的英式鬆餅食譜，並親自示範如何製作。（Darren McGrady Youtube影片截圖）

按圖有英國王室英式鬆餅詳細食譜 及 4大貼士︰

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參考資料︰Darren McGrady Youtube