杯麵食譜｜豆漿蛋黃醬2做法杯麵大變身！10大杯麵排名第1唔係日清

撰文： 羅曉嬉 最後更新日期： 2021-05-09 21:00

杯麵種類多不勝數，是不少人的日常或宵夜必食首選。不過只是簡單沖泡杯麵，未免太單調，已經難以滿足飢腸轆轆的胃。

有人則創意大爆發，以另類方法炮製杯麵，步驟簡單之餘還令其美味大升級！（食譜內的包裝麵，也可以用杯麵代替）

（按下圖看杯麵兩款升級食法！）

+ 11 + 11 + 11

1. 芝麻豆漿擔擔麵

材料：麵（１包）、水（約300毫升）、豆乳（300毫升）、芝麻（２匙）、豆瓣醬（１茶匙）、糖（半匙）

將泡麵打開後，第一個步驟不是馬上用熱水沖泡，而是鍋内加水，水滾後把麵煮熟，喜歡麵條有嚼勁的人，可以快煮2分鐘就好。出鍋前加入原本的調味包，再加入300毫升豆乳、2匙芝麻、1匙豆瓣醬跟半匙糖，輕輕攪動直至配料味道融合，一碗濃郁湯頭升級版杯麵即可出鍋。

2. 世界上最美味的札幌一番味拉麵

材料：鷄蛋（1隻）、蛋黃醬（1湯匙）、蒜蓉（1茶匙）、麵（1包）

加入鷄蛋和蛋黃醬的湯底口感變得更濃厚！（はらぺこグリズリー/YouTube）

煮麵時，先在碗裡打一顆生雞蛋，然後再加1湯匙蛋黃醬、1茶匙蒜蓉，把調味粉倒進去攪拌成濃稠糊狀。煮好的麵後將鍋内適量麵湯倒入裝有調味料的碗内，邊倒邊攪拌，令調味料與熱湯融合。最後將麵條加入湯底内便完成！吃之前可因應個人喜好加入葱花、溏心蛋、菜心等配料，增加滿足感！

下次宵夜時，不妨可以試試這兩種方法，自己DIY一碗獨一無二的「升級版美味杯麵」治愈自己空虛的胃和心靈吧。

Urecon早前對市面上的杯麵2020年12月1日至2021年2月28日期間銷量做了統計，發現日清咚兵衛腐皮碗烏冬，兩款杯面都有上榜，關東口味和關西口味分別位列第7、8位。兩款杯麵包裝看似一模一樣，但湯底口味卻有大不同，前者偏鹹，後者偏甜。要挑選到自己的摯愛吳烏冬，要學識下列的分辨方法！

(按圖看日版日清腐皮烏冬不同湯底分辨別方法！)

+ 4 + 4 + 4

1 看包裝

在杯麵開口處或杯面側面包裝，日清公司標志旁括弧内的英文字母，如果是(W)，即是關西口味(West)湯底；如果是(E)，即是關東口味(East)湯底。

2 看調味粉包

關西口味調味粉包和七味粉包是分開包裝，泡好杯面才加入七味粉.（Alan channel/YouTube）

關東口味的調味粉包則只有一包。（Alan channel/YouTube）

有台灣Youtuber開箱兩款腐皮烏冬麵，發現關西口味調味粉包和七味粉包是分開包裝，泡好杯面才加入七味粉；而關東口味的調味粉包則只有一包。

3 嘗味道

由於日本關東地區與關西地區有不同飲食文化，關西飲食文化喜歡突出食材本味，口味偏清淡，關西味的烏冬麵采用清淡的昆布高湯，湯色較淡、味道較鮮甜；關東人習慣味道醇厚的料理，所以烏冬麵則選用柴魚湯底，湯色較深，呈淺啡色、味道偏咸。

杯麵太多不知如何選擇？可以參考Urecon排名（由TrueData提供），2020年12月1日至2021年2月28日期間最暢銷的10款杯麵，一定可以揀選到心水杯麵！

（按下圖看十大杯麵排名！）

+ 4 + 4 + 4

參考資料：YouTube、Instragram、Urecon、日清食品、東陽水產