糖冷知識｜產1公斤蔗糖消耗一人2年飲水量？兼顧環境健康要這樣做

撰文： 食力 最後更新日期： 2021-05-14 15:02

你或許還沒辦法因為健康而戒掉糖份攝取，但如果糖被認定是帶來環境負擔的元兇之一，你會選擇繼續吃糖還是保護環境呢？

▼甜蜜的負荷？生產一公斤蔗糖要消耗多少公升水？（按圖看清👇👇👇）

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以往說到會對環境帶來負擔的食品，第一個想到的可能是肉類、奶類。確實，養牛需消耗大量的水，若大規模飼養牛隻所產出的溫室氣體甲烷也相當驚人，英國氣候變遷委員會就呼籲2030年時應減少20%的肉類、奶類生產，才能減緩對環境的負擔，不過根據數據公司Spoonshot於2021年4月30日發表的報告「Sugar Reduction:A Bittersweet Pill」，糖可能是下一個因為環境負擔而被要求減少生產的食品。

甘蔗、甜菜是糖的主要來源，其中甘蔗更是全球產量最大的農作物之一，然而，根據此報告，由於兩者皆為水資源、土地密集作物（water-and land-intensive crops），利用甘蔗產出1公斤的糖，需要消耗1782公升的水，幾乎等於一個人兩年的飲水量，用甜菜（紅菜頭）產出1公斤的糖則需使用920公升的水。

除了水資源消耗外，該報告指出由於在過去10年中，甘蔗的種植量增加了15％，森林被砍伐改種甘蔗後嚴重打擊當地的生物多樣性，而種植甘蔗所需的大量肥料、農藥也會污染土地和水源。

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蔗糖導致環境負擔 消費者對代糖需求增加

近年在許多人開始關注環境與氣候問題的情況下，此報告認為種植像甘蔗這類會對環境帶來負擔的製糖植物將愈來愈不可行，消費者更在乎永續性，且為了繼續享受甜味，有些「嗜糖者」則轉向食用「代糖」。

代糖是一種透過欺騙大腦，能夠取代糖的一種人工合成或天然物質，例如阿斯巴甜、甜菊糖。代糖通常熱量極低或無法被身體代謝，被當作是體重過重者或糖尿病患者的糖替代品。

報告指出，在環保意識興起下，消費者對代糖的興趣開始提升，但隨著人工代糖的各種健康疑慮出現，消費者更傾向選擇天然代糖，甜菊糖、椰子糖都是目前許多食品所選用的天然代糖。

吃天然糖還是代糖？其實減糖才是最佳解

雖然大多數消費者偏好食用天然代糖，但Spoonshot坦言，要找到一種在味道上完全取代糖、價錢便宜，又像蔗糖一樣成分的單一天然代糖基本上不可能，例如甜菊糖就帶有一點苦味，赤藻糖醇則是價錢較昂貴，在理想的天然代糖難尋的情況下，Spoonshot則預測在未來將不再尋求成分單一的代糖，反而轉而開發更多成分組合而成的代糖，不只期待它能帶來糖甜甜的味道，還可以透過不同成分組合來滿足特定的味道需求。

不過，既然吃糖會對環境帶來負擔，代糖又有健康疑慮或口感差異，因此如果以兼顧環境與健康為前提，「減糖」才是最佳解決方法。

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：生產1公斤蔗糖消耗的水可以讓一個人喝兩年！你會為了地球永續少吃糖嗎？】