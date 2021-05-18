素湯水食譜合集｜消暑去濕養生湯　佛誕長洲齋戒9大走肉必食名物

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-18 19:57

佛誕，茹素吃齋或者是不少人的選擇，今年夏天似乎特別熱，未到端午已經非常炎熱！持續的高溫，手中離不開凍飲，中醫師卻提議，雖在炎夏，也不可貪涼貪凍，瓜果雖美，也不可多吃。《頤身集》：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」因此，適合夏天的素湯水主攻消暑，以下10款可作參考。如有疑問，請向中醫師諮詢。

10款夏天素湯水 消暑去濕清熱生津

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯︰消暑化濕去水腫 1類人不宜

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯適合一家大細，清熱生津，消暑化濕。簡單材料，家常湯水，一星期可服一湯碗，惟患痛風症的人不宜飲用。

荷葉粉葛扁豆赤小豆湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「荷葉粉葛扁豆赤小豆湯」之食用建議︰

此湯可清熱生津，消暑化濕，適合夏天飲用。 一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人不宜。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯︰理氣健脾 化濕消暑

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯，可理氣健脾，化濕消暑，一家大小可服，材料易見易買，絕對是家常靚湯。

扁赤小豆節瓜茶樹菇湯食譜

潘仲恆中醫師對「扁赤小豆節瓜茶樹菇」之食用建議︰

此湯有助理氣健脾, 化濕消暑，每周可飲2-3 次。 適合一般人及一家大小飲用，不宜太晚喝湯，免夜尿多，影響睡眠質素。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯︰潤肺生津 消暑解熱除煩燥

除了冬瓜湯、荷葉湯、綠豆薏仁湯等，用蓮藕滾湯也有清熱除煩的效果。

蓮藕粟米紅蘿蔔湯食譜

楊恩劍寧中醫師對「蓮藕粟米紅蘿蔔湯」食用建議︰

蓮藕粟米紅蘿蔔湯味道清甜，有健脾潤肺，清熱生津的功效，適合煩熱、汗多的夏天飲用，可補充失去的陰液。 此湯品適合一般人士飲用，一星期可飲用一至兩次。

荷葉冬瓜薏仁湯︰消暑清熱 去水腫有益瘦身

可消暑亦可消水腫，是女士恩物，另外加幾塊荷葉和扁豆，清熱瀉火、健脾化濕。荷葉冬瓜薏仁湯，煮湯時已有縷縷荷香，因薏仁及扁豆的緣故，湯色醇厚透澈。

荷葉冬瓜薏仁湯食譜

陳圳堅醫師對「荷葉冬瓜薏仁湯」食用建議︰

此湯可消暑，清心除煩，利水止瀉，減輕水腫。若感胃口不佳，腹脹腹瀉也適合飲用。 建議夏天可用荷梗，較接近秋天時用荷葉，因荷葉比荷梗有上升發陽氣的效果，較適合初秋時用。 另外，可加椰子，助生津，補充因流汗而失去的水份。 湯品偏涼，月經期間的婦女，孕婦，身體瘦弱，氣血虛弱者不宜多喝。每星期一至兩碗，可連飲兩天。

佛手瓜蘋果花豆湯︰清熱袪濕 適合一家大細

瓜果是夏天的時令蔬菜，其中佛手瓜（合掌瓜）用於煲湯最好，湯水清甜，入喉舒暢。配祛濕能力強，並有「豆中之王」美稱的花豆，煮成佛手瓜蘋果花豆湯，功效消暑祛濕，養血安神，適合一家大細飲用。

佛手瓜蘋果花豆湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「佛手瓜蘋果花豆湯」的食用建議︰

此湯可消暑清熱 ，祛水消腫，每周飲2湯碗（2次）。 此湯水平和，一家大細可飲。

蓮藕綠豆薏仁湯︰利水除濕 清熱消暑去水腫

去水腫的湯水食材總有薏仁及赤小豆，其實荷葉也幫到手。平日包糯米雞的荷葉，煲水飲用有助去水腫。

蓮藕綠豆薏仁湯食譜

註冊中醫師潘仲恆對「蓮藕綠豆薏仁湯」的食用建議︰

此湯可清熱消暑，利水除濕，消水腫，每周飲1湯碗（1次）。 但性味偏涼，脾胃虛寒，如容易腹瀉、胃口不佳的人，及女性生理期時，最好避免飲用。湯中較多豆類，多吃易有飽脹悶氣的感覺。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯︰夏天消暑解熱 生津補氣

潮濕悶熱的天氣容易使人大汗淋漓，中醫認為出汗過多會耗氣傷津，繼而出現乏力、口乾，多飲水卻不解渴，甚至中暑的情況，而且「汗血同源」，出汗太多容易出現心血不足。因此適宜飲用補氣生津、清熱解暑的湯水。

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯

楊恩劍寧中醫師對「花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯」食用建議︰

花旗參鬚麥冬圓肉蓮子湯有補氣生津、清熱解暑，非常的適合大汗淋漓的夏天服用，可預防中暑及便秘等情況。 此湯品稍寒涼，脾胃虛弱、容易脾瀉的人可加數片生薑煲煮並慎服。 此湯品一星期可飲用一至兩次。

豆腐馬蹄紫菜湯︰加薑驅寒 低脂減壓增強體質

滾湯快捷方便，同時食物本身的營養更易被保存。豆腐馬蹄紫菜湯，湯味清淡開胃，具有消脹除滯的功效。都市人平日壓力過大，這碗低脂的減壓湯可清熱解毒。

豆腐馬蹄紫菜湯食譜

楊恩劍寧中​醫師對「豆腐馬蹄紫菜湯」的食用建議︰

豆腐馬蹄紫菜湯味道清淡有鹹鮮，有豐富的鈣質，而且低脂，有美容及助減肥的作用。 湯性寒涼，有清熱解毒、利濕化痰、增強體質的功效，適合體質偏熱的人服用。 本品性質寒涼，可加薑片減低寒性，脾胃虛寒、容易腹瀉、肚痛的人慎服。 此湯品一星期可飲用一至兩次。

霸王花雪耳蘋果湯︰滋陰養顏 去燥熱

霸王花雪耳蘋果湯，雪耳潤燥；蘋果生津；霸王花清暑解熱。湯味甜而清，霸王花、雪耳及蘋果三種食材都能為湯水增添甜味。

霸王花雪耳蘋果湯食譜

陳俊傑中醫師對「霸王花雪耳蘋果湯​」的食用建議︰

霸王花雪耳蘋果湯性質偏涼，可滋陰、養顏、清熱及和胃。 每星期服1-2天都適合。雪耳稍礙胃，不宜一次吃過多，免胃脹。 湯品甜味偏濃，易惹痰，氣管敏感及感冒者不宜。

合掌瓜玉竹紅腰豆湯︰滋潤皮膚 化痰止咳治喉痛

都市人多睡眠不足，愛吃煎炸食物，易有咽乾及喉痛。炎夏之際，有些人容易肺熱，患咳嗽。化痰止咳的湯水有助滋潤喉嚨，清涼潤肺。

合掌瓜玉竹紅腰豆湯食譜

陳圳堅中醫師對「合掌瓜玉竹紅腰豆湯​」的食用建議︰

合掌瓜玉竹紅腰豆湯可健脾理氣、化痰止咳、滋潤生津舒緩喉嚨痛及咽乾。 此湯屬性平和，不寒不燥。大部分人可飲用。一星期可飲4至5日也可。 工作需多說話，常常咽喉有痰，或進食辛辣食物後感咽喉不適的人尤其適合。

佛誕長洲太平清醮全島齋戒 9大「走肉」名物打卡必食齊齊齋

佛誕假期裡，相信會有大批市民擠入長洲渡假，按傳統長洲會於佛誕前後，一連3日全島茹素，期間不殺生。以往平安包店一朝早可賣近一萬個平安包，遊人如鯽，水泄不通。長洲太平清醮值理會積極推動全島齋戒，入到長洲有何「走肉」之選？

欒樨餅呈墨綠色，做法將欒樨葉搗碎，加粘米粉、糯米粉（有些做法加澄麵）和糖，加水搓成粉糰，打餅模後蒸熟便成。質感軟滑煙靭，味道清香帶些許甘苦味。有原味無餡款式，亦有以紅豆蓉或蓮蓉做餡。（左）w_athena_w IG、（右）foodie.lab

先說佛誕傳統食物，齋堂或素菜館會供應欒樨餅。相傳夏天，某地發生瘟疫，有人嗅到河邊欒樨葉的清香，便摘了一把搗碎沖水喝，不久病好了。之後人們紛紛採摘欒樨葉沖水、做餅，到四月初八，人們還將欒樨餅貢佛。

按圖有長洲齋戒9大「走肉」必食名物︰

+ 6 + 6 + 6

註︰鑑於新冠病毒疫情仍然嚴峻，香港政府延長限聚令，長洲太平清醮中的各項活動及神功戲會按傳統安排進行，但將一切從簡，以免群眾過度聚集。此外，飄色巡遊及包山嘉年華活動將會暫停。