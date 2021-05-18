食物安全｜夏天帶飯易中毒？專家教保存餸菜5方法翻叮最多幾次？

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-20 19:35

夏天天氣炎熱，即使是室溫都已經適合不同細菌繁殖，然而食物更是必須留意的地方。蠟樣芽孢桿菌是香港常見的食物中毒菌類之一，只要熱存或翻熱不當，即使是一盒白飯都會成為此細菌的溫床，帶飯人士更加需要留意！

早前竹篙灣檢疫中心膳食問題連日惹來市民熱議，網上更流傳多張飯盒照片，其中質感形同灰黑色磚塊的「粟米肉餅」飯引起大眾嘩然，其間亦發生疑似集體食物中毒事件。其後食環署抽取了食物樣本及環境樣本化驗，發現有一個食物樣本受蠟樣芽孢桿菌污染，若菌含量超標就有可能引致食物中毒。

蠟樣芽孢桿菌又稱仙人掌桿菌，常見於澱粉類食物如白飯、炒飯，肉類製品及蔬菜都可找到。若然食物被蠟樣芽孢桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，除了白飯有時稍微發黏不爽口之外，大多數食品的外觀都正常，因此難以從外觀及氣味上判斷是否不宜食用。大多數導致食物中毒的原因都是溫度保存不當，特別是夏天。因此，除了保留隔夜餸要小心，帶飯人士亦屬高危一族。

若然食物被蠟樣芽孢桿菌污染後，大多沒有腐敗變質的現象，因此不易發現已受污染。（張芷澄、李思敏、馮嘉雯攝）

按圖看「蠟樣芽孢桿菌」適合生長環境及條件：

中毒後有什麼症狀？

倘若不幸進食了受蠟樣芽孢桿菌污染的食物，大多都會出現嘔吐型腸胃炎，平均病發期為2小時左右。按圖看蠟樣芽孢桿菌中毒後症狀：

如何避免食物中毒？

食物長時間放在室溫下冷卻可令致病菌迅速繁殖，特別是夏天的氣溫最適合蠟樣芽孢桿菌生長。記者訪問了香港高等教育科技學院食品與健康科學學系蔡少薇博士關於熱存食物及翻熱食物的注意事項，避免毒從口入。一般細菌能在冷卻或冷凍貯存期間繁殖，倘若翻熱不足便會增加病菌在重新加熱過程中滋生的機會。如想正確保存熟食，便需要先學習將食物冷卻的步驟，當中原來有時間限制！

若翻熱不足使不能把細菌消滅。（GettyImages）

按圖看保存餸菜5大正確方法：

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飯菜不走樣，帶飯應該帶什麼？

請按下圖了解︰

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帶飯食物應如何烹調？

按下圖有重點︰

資料來源：食物環境衛生署 -《食物衞生守則》、台美檢驗 -《食物中毒原因》