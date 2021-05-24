揀粟米貼士｜睇2部位挑飽滿粟米　微波爐叮5分鐘粟米超甜營養更多

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-05-24 17:34

揀超甜粟米，掌握2個鑒別重點，用目測已靠得住，不用扒開粟米葉已知粟米是否夠甜。平日煮粟米不外乎烚、蒸及烤，但用微波爐加熱5分鐘，已能收穫美味、鮮亮及高營養的粟米，只跟淥杯麵及翻熱飯盒的時間差不多。

以下哪條粟米，你認為較美味、較甜？

哪條粟米較美味？（《教えてもらう前と後》影片截圖）

挑選好吃的粟米，鑒別方式十分簡單，不用剝皮已知粟米的顆粒是否夠飽滿及夠多；是否超甜及軟糯！不論在超市或街市買粟米，這些鑒別方法均管用。

按圖掌握2個重點，了解揀超甜粟米的鑒別方法︰

+ 8 + 8 + 8

煮原條粟米的3個常見方法，分別是烚、蒸及烤，但更快捷、美味及健康的方法，運用微波爐烹飪，時間只需5分鐘已可辦到，同時不會丟失粟米的鮮味和營養。日本*野菜侍酒師松岡敏子建議將粟米放在微波爐中加熱，粟米的含水量減少，甜味不會散失，操作方法簡便，很容易就能吃到美味的粟米。

將粟米放在微波爐中加熱，粟米的含水量減少，甜味不會散失，操作方法簡便。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

請按圖了解用微波爐加熱粟米的方法︰

+ 4 + 4 + 4

粟米在微波爐中加熱，比水煮保留更多營養，例如鉀、維他命B1、B6和葉酸。但是加熱後的粟米非常燙手而不能立即去皮。不妨割下粟米的尾部，然後握住粟米鬚的尖端並左右搖動，粟米很快就脫落，毋須慢慢剝下粟米皮。

加熱後的粟米非常燙手而不能立即去皮，割下粟米的尾部，然後握住粟米鬚的尖端並左右搖動，粟米很快就脫落。（《教えてもらう前と後》影片截圖）

*「野菜侍酒師」專門於蔬菜管理，須認識各種蔬果的品種、挑選方法及烹調技巧及營養價值，有專門協會負責及須考試認證，考核門檻並不低。

【同場加映】烚粟米香甜飽滿無難度 教你增甜增營養3大秘訣！

烚粟米看來是簡單不過的功夫，不過要做到香甜、飽滿、顏色鮮艷及保留營養，除了添加些許小梳打之外，跟着以下5個步驟，便可收獲美味的烚粟米。

請按下圖了解做法及原因︰

+ 12 + 12 + 12

參考資料︰《教えてもらう前と後》/ 《相葉マナブ》