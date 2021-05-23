【揀蟹貼士】奄仔膏蟹花蟹累點分點揀？專家教2招避開冇肉水蟹！

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-23 23:33

蟹這種海鮮，和蝦一樣品種很多，走在街市海鮮檔前，有花蟹、三點蟹、奄仔蟹等等，根本不知道有甚麼分別。日前ViuTV節目《今餐有料到》就訪問了海鮮專家明哥，他指蟹主要分為水蟹和陸蟹兩大類，並帶了5個品種的蟹教大家區分，順道傳授揀蟹秘訣。

《今餐有料到》其中一集，請得海鮮速遞公司老闆明哥教觀眾分蟹，他指這次先撇開皇帝蟹、鱈場蟹等貴價蟹不說，反而想討論街市最常見的蟹種，如奄仔、花蟹等。他先邀主持之一的歐鎮灝從所有蟹中挑出三隻陸蟹，陸蟹即是生活於紅樹林、泥灘的蟹，香港的陸蟹多數來自印尼、馬來西亞及菲律賓等地，不知道大家又分得出嗎？

明哥是海鮮速遞公司老闆，從事海鮮業20幾年，有自家養殖場和船隊，對揀海鮮經驗豐富。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

這裡有三隻陸蟹，乍看是否以為全部一樣？明哥就說，牠們雖然是一家人，卻有分別。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

請按下圖睇明哥講解3種陸蟹和2種水蟹的分別，以及揀蟹貼士：

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學會揀蟹之後，有主持人就問道，如果真的雞手鴨腳「倒瀉籮蟹」，究竟可以怎樣捉蟹又不會受傷，主持人就教路，假設你把完全沒綁繩的蟹掉在地上，最好是用腳踩住蟹背，再從後捉住最後兩隻腳的關節位，蟹就一定跑不掉。

捉蟹一定要從後捉，切忌正面捉，否則很容易被蟹拑住而受傷。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

明哥（右）就示範把蟹捉住。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

接著，明哥示範用幾隻陸蟹炮製一道簡單的「鹽油焗蟹」，由於蟹本身已經夠鮮味，因此他其實沒有下鹽。

請按下圖睇海鮮專家的「鹽油焗蟹」做法：

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資料來源：《今餐有料到》