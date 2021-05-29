夏天湯水合集｜中醫推薦10款夏天去濕湯水　冬瓜蓮子化濕清熱健脾

廿四節氣中的「小滿」剛過，短短數天已感受到天氣愈來愈熱，雨水愈來愈多。香港氣候本就潮濕，加上小滿時節降雨量增加，導致空氣濕度極重，潮濕的天氣使濕邪更容易侵襲人體，因此再炎夏的天氣亦要去濕和養脾胃。然而，天氣改變相關的養生湯水食療亦要改變，以下10款去濕湯水適合夏天飲用。