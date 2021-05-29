夏天湯水合集｜中醫推薦10款夏天去濕湯水　冬瓜蓮子化濕清熱健脾

撰文：余曉彤
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廿四節氣中的「小滿」剛過，短短數天已感受到天氣愈來愈熱，雨水愈來愈多。香港氣候本就潮濕，加上小滿時節降雨量增加，導致空氣濕度極重，潮濕的天氣使濕邪更容易侵襲人體，因此再炎夏的天氣亦要去濕和養脾胃。然而，天氣改變相關的養生湯水食療亦要改變，以下10款去濕湯水適合夏天飲用。
中醫謂「熱傷津液」，意指炎熱會耗損人體津液；炎熱天氣使人容易動怒，因此宜多吃清熱健脾食物，同時少吃辛辣熱氣的食物，以免火上加油。註冊中醫師田伊園曾接受訪問指要清熱化濕，可多吃以下食物：冬瓜、絲瓜、苦瓜、苦菜、黃花菜、馬齒莧（有滑胎副作用，孕婦忌用）、水芹、海帶、蓮藕、荸薺、黑木耳、胡蘿蔔、木瓜、馬齒莧、番茄、西瓜等蔬果；肉類可選擇鴨肉、鯽魚。此外，藥食兩用食材，例如綠豆、紅豆、土茯苓、淮山、芡實、茯苓、蓮子、薏苡仁等，消除水腫的效果甚佳。
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