【減糖】倪晨曦減精製糖7天餐單全公開　身體有這4大變化？

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-05-26 23:02

倪晨曦（Elva）一向予人健康形象，即使半年前誕下囝囝Virgil，體形仍相當纖瘦。這一切除了跟她經常做瑜伽有關之外，亦關乎她的飲食習慣。本身已經是素食者的Elva，早前挑戰7天減糖計劃，更將7日的餐單在影片中全公開，並透露自己的身體和心理變化。

常聽人說，多食糖會使人容易衰老，倪晨曦（Elva）有日忽發奇想，挑戰起7天減糖計劃來。她指自己的減「糖」是精製糖，如：蛋糕、麵包、朱古力、汽水中的添加糖，並非天然糖分。

Elva表示，自己實踐的是減「糖」計劃，並非減「醣」。（YouTube影片截圖：Elva Ni）

在挑戰開始前，她坦言最大的難度應該是不能吃麵包和蛋糕，平時她早餐幾乎日日食麵包，就算餐與餐之間的時間，也會吃麵包填肚，而蛋糕更是她另一心頭好。Elva唯一慶幸的，是自己不愛喝汽水，亦不特別愛朱古力等甜食。究竟Elva的7天挑戰效果如何？她習慣把每一餐都紀錄下來，先看看她的餐單。

請按下圖睇倪晨曦的減糖7天餐單：

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Elva直言，戒糖幾天的生理反應不算大，很慶幸自己喜歡吃生果，有天然糖分，能代替精製糖，不會太不舒服。她指自己見過很多很多習慣吃甜食的人，因身體自動分泌胰島素，突然沒吃到甜食會感覺很不舒服，「甜癮」發作，但自己甜癮不算嚴重，不算太難，除了戒麵包、珍珠奶茶較辛苦外，感覺都跟正常飲食差不多，嘴饞都用水果代替。

Elva指自己的減糖挑戰之所以成功，主要是跟可以食生果有關，她常吃香蕉、提子、碌柚，感覺即使要節食，但「捨棄」的不是太多，整個過程尚算舒服。（YouTube影片截圖：Elva Ni）

Elva說，以前不知不覺吃了很多蛋糕、糖果，又常常飲珍珠奶茶，總覺得「吃一點點應該不怕吧？」但這段時間下來，原先以為自己會忍口忍得很辛苦，但原來也不是太難，都忍得到。

雖然這項挑戰暫時只實行了7天，但Elva不論生活習慣或身體上，都有了明顯變化，因此她推薦網友試試減糖，並謂：「一個細微轉變，也足以為身體帶來變化，值得嘗試！」

請按下圖睇Elva減糖後的習慣和心態變化：

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