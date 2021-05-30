入廚貼士｜鈍刀變鋒利不用磨刀石！簡易磨刀2大方法1分鐘搞掂！

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-05-30 12:00

菜刀用久了自然變鈍，對於不懂任何磨刀技巧的新手來說，即使手持磨刀石或磨刀棒都不知如何是好。萬一方法錯了，菜刀不能重變鋒利同時更會傷刀，最終成了「垃圾」。以下介紹2個簡易磨刀方法，只需利用家中常見的材料，便可讓鈍刀刀鋒重回鋒利。 攝影：余曉彤

菜刀是廚房的消耗品，日積月累的使用令刀鋒變鈍，由於不懂利用磨刀石或磨刀棒磨刀，不少人會選擇棄掉或擺放在廚房成為角落生物。事實上磨刀不一定需要傳統工具才可以，家中一些毫不起眼的物件也可成為磨刀工具，最快1分鐘便可將鈍菜刀重身再次變回鋒利，記者亦輕鬆地將2把舊菜刀翻新。

利用家中常見的材料，便可以磨刀，將鈍刀刀鋒變回鋒利。

方法1：報紙法

報紙可磨刀？對！報紙不但可以清潔、墊枱，更可以用作磨刀器，不消1分鐘即可將舊菜刀重拾鋒利，再次成為砧板的拍檔。

報紙不但可以清潔、墊枱，更可以用作磨刀器！

按圖看報紙磨刀法步驟：

+ 2 + 2 + 2

方法2：鹽水法

若然家中沒有報紙的話，亦可以選擇以下的鹽水磨刀法，只要利用三種常見的工具及少許耐性，便將鈍刀重生再次變回鋒利。

鹽水磨刀法所需的3種工具都是家中常見，非常容易找到！

按圖看鹽水磨刀法步驟：

+ 3 + 3 + 3

消委會月刊中曾指，刀身不同部位應處理不同類型的食材，由於刀刃後部用力的效果較佳，可用來處理果仁、瓜果等較硬或較難切的食材。不過，因陶瓷刀的柔性較低，不當使用會令刀身損壞。

善用刀身的不同部位，應用於處理不同類型的食材。（消委會提供）

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