揀蔬菜貼士｜3大原則挑選西蘭花　花面翠綠緊實不鬆散無損傷為佳

西蘭花為十字花科蔬菜，屬甘藍類。你們通常都怎麽料理呢？都知道如何挑選嗎？社員廖炯程於廚藝公社分享如何清潔西蘭花。



今天聊聊最好賣的青菜之一「西蘭花」，台灣稱青花菜，也稱青花椰菜，台語反著念「青菜花」，又叫「西蘭花」（這個別念台語，不好聽）。它是二戰結束後，美國救濟物資中的一種，所以當時也有個難聽的名子「美國菜花」。跟椰菜花一樣都是甘藍的變異，只是白花的花還沒成熟，西蘭花是已經「成熟的花蕊」。

超新鮮西蘭花（圖：廖炯程/ 爆料公社授權使用）

跟椰菜花一樣洗滌會決定它的葷素，不洗為葷的機率很高，畢竟農友們都很遵守用藥準則。如果是整棵下水沖洗，再切為蛋奶素，因為花面容易夾帶蟲卵。

葷食注意（圖：廖炯程/ 爆料公社授權使用）

正確的方式應該是切成小瓣後，浸鹽水，再進行流水沖洗，這樣應該就是素食了！

被列為「十字花科之王」的超級蔬菜是抗氧化界的代表，出現的食療裏的食材一定都有它，超熱門的「綠拿鐵」（綠色蔬果汁）也常出現它，維他命、蛋白質、礦物質等通通滿足。台灣本產的是10月到3月，4月-9月就會有進口的，兩者其實差異不大，不用在這點上特別愛台灣，健康更重要。

▼西蘭花挑選原則（點擊下圖看清👇👇👇）

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社員留言回應：「這篇等好久了，謝謝分享」、「原來要選梗底不要有洞耶」、「終於等到青花菜了青花菜的蟲真的特多⋯⋯每次在處理青花菜時都會被驚嚇到，真的不好清理耶用鹽水真的比較接近「素食」感謝您的分享」、「用一點點麵粉加水洗，比較能洗掉農藥，鹽巴效果其實沒有，之前電視節目說過用鹽反而會使農藥殘留」、「鹽有滲透壓會讓農藥吸入菜內」。

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