芒種湯水食譜｜冬瓜燈心草花豆湯入喉舒暢　消暑利濕清心火

撰文： 尹嘉蔚 最後更新日期： 2021-06-05 12:27

芒種（6月5日）氣溫炎熱濕重，較易上火，降火方法可通過飲食來調解，多喝消暑湯水，譬如冬瓜燈心草花豆湯湯適合一家大細，可消暑利濕、清心火。在炎炎夏日一星期可服一至兩湯碗，惟痛風患者不宜飲用。 攝影︰尹嘉蔚

冬瓜燈心草花豆湯，有助於消暑、利濕及清心火。

消暑湯水常用到冬瓜及荷葉煲湯，兩者有解暑之效。夏天期間亦可從利水化濕方面著手，以助清熱消暑。薏仁、花豆、扁豆及赤小豆，有助利尿、去濕及清熱。燈心草或者較少人認識，它有助於清心火、利小便。中醫認為心火旺盛的人，較常見有口乾及舌尖泛紅等，並有心煩意亂、氣鬱不安及小便黃少等症狀。夏季時節較易使人上火，降火之法可靠飲食來調解。

冬瓜燈心草花豆湯味道略甜，舒服清涼，適合一家大細飲用，惟患痛風症的人士不宜。

冬瓜燈心草花豆湯助消暑、利濕、清心火，味道略清甜，入喉舒服清涼，熱飲、冷飲皆可。

此外，夏天時飲食建議要清淡，少吃油炸、燒烤等燥熱食物，以免火上加油，不可貪涼貪凍，時令瓜果也不可多吃。《頤身集》記載：「夏季心旺腎衰，雖大熱不宜吃冷淘冰雪、密冰、涼粉、冷粥。」

冬瓜燈心草花豆湯食譜

按圖了解此湯的食材療效：

+ 5 + 5 + 5

註冊中醫師潘仲恆對「冬瓜燈心草花豆湯」之食用建議︰

此湯可消暑利濕，清心火，適合夏天飲用。 一周可飲1至2次。適合一般人飲用，惟患痛風症的人士不宜。 如有疑問，請向中醫師諮詢。

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