入廚貼士｜蔥薑蒜用不完放雪櫃放到爛？教你保存3招還可煉成蔥油

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-07-05 14:32

蔥，別名青蔥、大蔥、葉蔥、胡蔥、冬蔥、漢蔥、木蔥、蔥仔、菜伯、水蔥、和事草，為多年生草本植物，葉子圓筒形，中間空，脆弱易折，呈青色。

在東亞國家以及各處亞裔地區中，蔥常作為一種很普遍的香料調味品或蔬菜食用，在東方烹調中佔有重要的角色。 亞洲人習慣於在炒菜前將蔥和薑切碎一起下油鍋中炒至金黃，爾後再將其他蔬菜下入鍋中炒。而蔥的主要營養成分是蛋白質、糖類、維他命A原（主要在綠色蔥葉中含有）、食物纖維以及磷、鐵、鎂等礦物質等。

▼蔥保存妙招、更有其他網友分享自己保存方法（點擊下圖看清👇👇👇）

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1. 蔥洗淨（晾乾或擦乾）切蔥段或蔥花 2. 密封袋或者保鮮盒保存 3. 亦可試看看把剩下的蔥綠打結，滷肉時再丟進去。 可冷藏一周，冷凍兩個月。

更有其他社員分享自己的保存方法「可以煉成蔥油呀」、「我都把蔥白切下來自己種花盆要多少就剪下來用」、「蔥綠切末泡油。蔥白跟蒜苗放保鮮盒。有格板讓它微微懸空。加了一咪咪（少許）水（水不要碰到蔥）」

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