Daiso｜首間Daiso Japan $12店進駐淘大　水煎蛋神器30款廚房小物

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-06-04 16:40

日本100円店Daiso（大創百貨）首間「Daiso Japan」現已登陸九龍灣淘大商場，佔地約2,500平方尺，場內接近7,000款特色商品如家品雜貨、家居用品、小食等等，大部分以$12發售，記者率先直擊看看與平時逛的Living Plaza有什麼分別！ 攝影：余曉彤

Daiso Japan於香港開業的消息遍佈社交媒體，相信不少市民都非常期待，畢竟是大家去日本時必行的商店之一。Daiso Japan的第一間店選址在九龍灣淘大商場內，7月於筲箕灣將有第2間分店。記者今早到訪見店內人山人海，亦有不少人手拿購物籃盛載自己心頭好。

Daiso Japan現已登陸九龍灣淘大商場。

到訪Daiso Japan後發現，它跟AEON內的Living Plaza沒有太大分別，店員同樣穿Living Plaza的圍裙，店內的通告下款亦印有「AEON」字眼，皆因AEON是Daiso Japan的官方合作夥伴。由於同為Daiso，產品上沒有太大分別，不過Daiso Japan相比平時的Living Plaza多了不少新貨，當中不少日本主婦大推的年度廚房小物亦可在Daiso Japan找到！

按圖看精選Daiso Japan得意實用廚房小物：

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Daiso Japan 淘大店

地址：九龍牛頭角道 77 號淘大商場一期一樓F48A，F49-57號舖

營業時間：10:00-22:00