揀菜心貼士│葉有窿冇農藥？莖心通窿更甜？專家教點揀點保鮮7貼士

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-07 17:41

菜心是其中一種我們最常吃的蔬菜，菜心炒牛肉、清炒菜心等人人都食過，但不說不知，菜心的種類居然有5種！日前ViuTV節目《今餐有料到》就訪問了蔬菜達人利曼莎（Jessica），她分享了揀靚菜心的小貼士，並教大家如何延長菜心的保質期。

《今餐有料到》其中一集，請得菜欄第三代傳人利曼莎（Jessica）教觀眾學揀菜心，她指菜心可以直接煮、煮成郊外油菜、煲湯、煲粥，甚至可以生食，只不過多數人都擔心生食有衛生問題，不會生食而已。節目開初比對了兩碟菜心，一碟較翠綠、爽口，另一碟則比較老和皺，原來灼菜時用的水都大有影響。

右邊的菜心較老，左邊的菜心則較嫩綠，原來是因為用鹼水去灼，有助它保持翠綠。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

Jessica是菜欄第三代傳人，對各類蔬菜瞭如指掌。（節目截圖：ViuTV《今餐有料到》）

節目中，Jessica帶來5種不同的菜心，除了菜葉形狀外，就連顏色、大小都有很大差別。請按下圖睇5種菜心的特徵：

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認識了不同品種的菜心後，更重要的當然是學識如何揀菜心，不論莖和葉都有要注意的地方。有時候街市的菜心，葉子上滿佈洞孔，是被菜蟲蛀過的痕跡，菜販通常都會說這樣的菜才代表沒農藥，究竟Jessica又怎麼認為？

請按下圖睇Jessica的揀菜心及保鮮貼士：

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接著，Jessica示範了其中一個菜心的食法，就是煲粥。她選用其中兩款菜心，配上幾款乾貨和豬骨，煲成滋潤養生的菜心粥。

請按下圖睇菜心粥做法：

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資料來源：《今餐有料到》