職人吹水｜YouTuber教整揚州炒飯　炒飯香口油潤蝦仁乾爽7大貼士

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-13 22:43

揚州炒飯，你一定食過，這些港式碟頭飯雖然已發揚光大到海外，但始終還是香港吃到的最合胃口。近年在YouTube很紅的職業廚師星星師傅，就先後兩次在其頻道「職人吹水」分享過煮揚州炒飯的秘訣。揚州炒飯的材料不複雜，但要做到炒飯鬆身、油潤又香口，卻一點也不易，星星師傅就把自己私藏多年的心得傾囊相授。

星星師傅本身為職業廚師，退休後轉行做YouTuber，經常拍片分享茶餐廳菜式、粵菜等的詳細做法，由於手法正宗專業，影片風格詳細又實用，3年來獲香港與海外網民熱捧，現時已有54萬人訂閱，去年更獲YouTube選為「2020 年度十大新晉頻道」第5位。

「職人吹水」YouTube頻道由職業廚師「星星師傅」於2017年創立，第一道菜是「魚香茄子煮豆腐」，網友公認他的教法很無私，他就曾解釋是因為不想某些菜式的傳統做法失傳。（YouTube截圖：職人吹水）

近日，星星師傅就拍片講解揚州炒飯的烹調過程與秘技，其實他已非首次示範揚州炒飯的做法，早在兩年前已經拍過此食譜片，但今次更詳盡。他指香港茶餐廳是非常獨特的文化，不少碟頭炒飯、炒麵只得香港才有，當中揚州炒飯更是「茶餐廳四大天王」之一，星星師傅強調，炒飯一定是「炒」行先，偏偏不少人撈飯當炒飯，就是不合格的表現了。記者綜合了兩段影片整理出7個貼士，星星師傅除了教大家如何炒出靚炒飯，他亦分享了讓蝦仁更爽彈的方法。

星星師傅做的揚州炒飯鑊氣十足。（YouTube截圖：職人吹水）

請按下圖睇星星師傅製作揚州炒飯的做法和竅門：

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同場加映：【揚州炒飯食譜】港人最愛茶餐廳名物 蝦仁叉燒配粒粒分明飯底

若想睇更多揚州炒飯做法，可參考以下《香港01》製作的食譜。

揚州炒飯食譜

（本文章的影片及內容，已獲「職人吹水」授權轉載。）