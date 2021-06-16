日本食譜｜攰人專用簡易食譜　按疲倦度揀料理難度唔識日文都煮到

撰文： 鄧穎琪 最後更新日期： 2021-06-16 22:39

煮飯某程度上是一件頗累人的事，尤其是天天都要煮的家庭主婦，或是上班一天後還要回家煮飯的人，有時想不到煮什麼好，有時又累到筋竭力疲，不禁嘆一句：「呢幾年我都攰喇……」幸好，有一個日本網站非常貼心，以「力尽きたときのための簡単レシピ」（當你筋疲力盡時的簡單食譜）為主題，將大約80個食譜按你的殘餘體力程度分成三個等級，全部都以方便快捷為主，最快的3分鐘便可完成！

還記得去年疫情嚴重，沒有晚市堂食，很多人都只能叫外賣或是自己煮，廚藝固然有所提升，但同樣地很多人煮到完全冇靈感，只得不斷上網找食譜。原來，有一個日本食譜網站以「當你筋疲力盡時的簡單食譜」為主題，讓網民按照自己的殘餘體力去揀選相關食譜，分別是只餘5%體力、20%體力及60%體力適合煮的料理。為了讓大家更清晰，記者索性換一換字眼，改成疲倦度95%、80%及40%。

網站內共有78個食譜，圖文並茂逐步講解每個菜式的步驟，即使筆者本身不諳日文都睇得明，完全可以跟住煮。這些簡單的食譜，大部分都免開火，尤其是「疲倦度95%適用」的食譜，用微波爐基本上已可完成Pizza、意粉、烏冬。版主建議大家用現成意粉醬、冷凍蔬菜、罐頭肉類、燒肉汁等，務求爭分奪秒，快點開飯。

這個網的定位跟一般的食譜網站定位不同，除此之外，即使是簡單如金菇豚肉卷等等的料理，版主都會分享自己的入廚小秘訣，貼心實用。字裡行間，筆者感受到版主確實有從人的角度出發，例如他會教大家，某個步驟想少洗一、兩隻碟，有哪些位可以「偷雞」，又或者是用剪刀代替刀等等。

記者就從78個食譜中，翻譯出其中8個，都是豚肉生薑燒、麻婆豆腐、金菇豚肉卷等等十分家常的菜式，另外也有些主食，確保大家飽肚。

請按下圖睇疲倦度95%適合煮的料理：

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請按下圖睇疲倦度80%適合煮的料理：

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資料來源：saruwakakun