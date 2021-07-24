消費券｜拎錢懶人包消委會8貼士　精選高CP家電樂聲蒸焗爐二千幾

電子消費券，4大支付平台各有使用條款及服務覆蓋範圍，消委會提醒市民，選擇時須仔細考慮，及衡量是否適合個人支付習慣，避免因優惠招徠而倉卒決定，並謹記登記期限，購買心儀商品時，宜看清細節，選擇最切合的支付平台。消費者欲購廚房電器，亦不妨參考消委會以往的測試及評分，雪櫃及電磁爐最為實用。



4大支付平台對領取消費券各有使用條款及服務覆蓋率。（資料來源︰消委會網站）

4大支付平台中，八達通分3期發放，到第3期所派的$1000，獲資格發放的細節也最多（請閱消委會提供的資料），每張消費券的領取期限為消費券發放日起計三個月，逾期領取則不獲補發。而Alipay、Tap & Go及WeChat Pay分2期派錢。

Alipay及WeChat Pay的派錢方式最易理解及直接；Tap & Go將每期金額平均分入「拍住賞」帳戶；八達通用戶需在指定地點拍卡領取或用手機八達通卡一按即取。

按圖細閱消委會在使用電子消費券上的簡要提醒︰

$5000電子消費券消委會8大溫馨提示︰

1.小心一次過鎖定銀碼無法解鎖

2.提防誇張優惠招徠

3.問清取消合約的限制和手續費

4.睇清購物券限制

5.慎選網購平台交易

6.宣傳單張截圖及保留單據

7.留心預繳消費風險

8.保留優惠證明



蒸焗爐︰樂聲$2380媲美惠而浦$6300

蒸焗爐備有烤焗及蒸煮功能，可烹調麵包、糕餅或蒸煮蔬菜等。消委會曾測試8款蒸焗爐，包括惠而浦Whirlpool、樂聲Panasonic、Gemini、德國寶German Pool、山崎Sanki、Cristal、樂斯Nutzen及Rowenta，售價由$1,988至$6,300，發現二千多元的經濟款式之表現可媲美貴價型號。

蒸焗爐款式多，測試發現部分2000多元的蒸焗爐效能可媲美貴價貨。（林勇攝）

按圖了解各品牌蒸焗爐的測試比較及使用蒸焗爐6大注意事項︰

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雪櫃：Panasonic最多用戶滿意 聲寶最耐用

消委會曾進行用戶意見調查，綜合1,421個家庭消費者認為最耐用/不耐用、滿意度最高/最低的電器品牌。發現聲寶雪櫃最耐用；西門子Siemens雪櫃最不耐用；聲寶Sharp、Panasonic雪櫃的用戶滿意度最高；LG、惠而浦Whirlpool雪櫃的用戶滿意度最低。

消委會指雪櫃一般十分耐用，該次調查中雪櫃的平均機齡為6年，只有約10%的雪櫃出現毛病。（資料圖片）

三星雪櫃機齡<5年故障率4%

消委會指雪櫃一般十分耐用，該次調查中雪櫃的平均機齡為6年，只有約10%的雪櫃出現毛病。聲寶的雪櫃的滿意度最高達94%，LG雪櫃的滿意度較差，僅74%用戶表示滿意/非常滿意。此外，調查亦涵蓋雪櫃的毛病率、機齡少於5年的故障率，雖然Panasonic雪櫃獲最多用戶滿意，毛病率僅9%，卻有10%用戶表示該牌子雪櫃在購買後5年內曾出現故障，比調查中的其他品牌稍遜。而三星Samsung雪櫃機齡少於5年的故障率只有4%。

小總結︰聲寶雪櫃的用戶滿意度最高、毛病率較低、機齡少於5年的故障率為零，售價介乎$1700-$3500不等。



按圖了解各品牌雪櫃的耐用程度比較︰

8款電磁爐獲高分 IKEA $349效能勝$699

不少家庭喜以電磁爐煮食，消委會曾測試12款座枱式單頭電磁爐，僅5款完全及格。綜合效能表現及安全程度後，Ikea Tillreda、SPT IC-2020HF、豐澤fortress FIC16T的總評分最高，而Ikea電磁爐的售價在三者中屬最便宜。

小總結︰Ikea Tillreda電磁爐，綜合效能總評分最高，售價最平$349。



消委會提醒消費者在選購電磁爐前，除了查詢總輸入功率（火力）外，也要留意各爐頭的最高輸入功率，部分型號各爐頭的最高火力會低於該電磁爐的總火力。（Congerdesign/Pixelbay）

按圖睇獲消委會評4分以上的電磁爐︰

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參考資料︰消委會