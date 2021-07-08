Le Creuset減價｜鑄鐵鍋單柄煲網店門市低至5折　最平$200買到乜?

撰文： 余曉彤 最後更新日期： 2021-07-08 21:10

Le Creuset（LC）廚具一直深受女士歡迎，色彩夢幻實用性又高。最近Le Creuset正進行「夏日大減價」，部分系列的鑄鐵鍋、陶瓷餐具低至5折發售，而且減價系列的鍋具尺寸由18厘米至26厘米都有，一定有一個尺寸合用。

Le Creuset夏日減價已經開始，今次一樣大大小小的鑄鐵鍋一律狂減，不過顏色選擇沒有之前的多。（余曉彤攝）

法國廚具品牌Le Creuset夏日減價已經開始，記者細閱網站發現減價貨品不算多，但頁面所顯示的減價鑄鐵鍋尺寸非常齊全，由小小的16厘米的牛奶鍋至26厘米的深炒鍋都以6折發售。不過是次減價的鑄鐵鍋顏色比以往的少，主要是Mimosa、Sky Blue及少量其他粉彩色，若沒有特別的顏色偏好，筆者認為6折的價錢亦值得入手！

按圖看Le Creuset夏日減價精選鑄鐵鍋、廚具及陶瓷餐具：

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