朱古力蛋糕食譜｜紅薯布朗尼朱古力味濃郁　高纖番薯不只蒸來吃！

番薯（紅薯）沒想到可以用來做蛋糕！本來經常吃蒸番薯、焗番薯或番薯糖水，原來用番薯做Brownies（布朗尼）是如此可口！絲毫不察覺吃Brownies的同時，也吃著高纖的番薯。香濃的朱古力味，偏鬆軟的蛋糕口感，脆卜卜的碧根果，這些美味的元素結合，魔力是如此強大。



番薯布朗尼，絲毫不察覺吃Brownies的同時也吃著高纖的番薯。

番薯種類繁多，可用來做甜品，基本上不受任何限制。這份Brownies用了美國產的大紅薯，外型討好，重量「墜手」，肉色橙黃，某些西餐會用上這些大紅薯切成長塊，代替麵包，烤成「多士」，墊在牛油果蓉、水波蛋之下。

Brownies上灑了碧根果仁，跟朱古力味十分匹配。

利用番薯做朱古力蛋糕，也需先蒸熟番薯，去皮與否不太重要，留皮一起蒸，可幫助保留水份；去皮才蒸，當番薯蒸熟後可隨即搗碎成蓉。加入已溶化的朱古力漿、適量的糖及自發粉拌勻，倒在蛋糕模內，灑上碧根果仁，180°C焗30分鐘完成。暖暖享用，蛋糕的質感較鬆軟，放涼後享用，口感較挺。整體上番薯布朗尼的難度很低，不講求太多技巧，不需用到拂蛋，撈撈拌拌已經可以。

180°C焗30分鐘完成，暖暖享用，蛋糕的質感較鬆軟，放涼後享用，口感較挺。

番薯布朗尼食譜

攝錄︰詹郭敏、吳志豪

剪接︰梁惠怡

健康小貼士︰

番薯本身是低熱量及低脂食物，含豐富維他命A及C，也是高纖食物之一，對腸道蠕動有良好的刺激作用，促進排泄。朱古力蛋糕一般來說糖分偏高，需要控制體重及管理身材的人士，進食蛋糕的分量應適可而止。



番薯本身是低熱量及低脂食物，含豐富維他命A及C，也是高纖食物之一。

相關食譜︰

【蛋糕食譜】牛油果布朗尼純素甜品 免蛋奶免打發香甜軟心超簡單

【蛋糕食譜】純素朱古力蛋糕免蛋奶敏感 朱古力控至愛

朱古力蛋糕食譜

+ 1

【番薯布朗尼】（焗/Bake）

9-18人分量 1級難度 1小時

材料︰

紅肉番薯400克（1條大）

黑朱古力粒140克

椰子油80克

自發粉100克

糖150克

碧根果適量

做法︰

1.將番薯去皮，切件，用大火蒸熟約20分鐘，趁熱壓成蓉。

2.黑朱古力粒、椰子油放入碗，隔熱水坐溶並拌勻。

3.將黑朱古力倒入番薯蓉拌勻。

4.加糖，篩入自發粉，拌成麵糊。

5.將麵糊倒入焗模並推平，灑上碧根果，放入已預熱焗爐。

6.用180°C焗30分鐘完成。

不失敗秘訣︰

番薯蒸熟後趁熱壓蓉更容易。

黑朱古力粒及椰子油隔熱水坐溶至融合及光滑即可。