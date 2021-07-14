豆腐食譜｜鹵水豆腐浸過夜更入味　正確3步保存鹵水汁非冷藏就得

滷水豆腐製作過程簡單，比處理其他滷水肉類的時間更短更快，不過原來並非每一款豆腐都適合用來製作滷水豆腐，而且保存鹵水汁也不是直接放入冰格便可！
滷水汁是種萬用的調味汁，各種肉類、雞蛋、豆腐經滷水浸泡均成美味的滷水菜式，而且滷水可重複使用，當然煮的時間愈久愈入味。今次的滷水食譜選用的食材是鈣質豐富的豆腐，不過豆腐種類繁多，適合用作滷水豆腐的又是哪一款？
鹵水要炸豆腐或板豆腐？
滷水豆腐最重要的當然愈入味愈好，因此必需選擇炸豆腐！炸豆腐本身經過油炸，令豆腐表面產生凹凸表面，增加其索汁能力，故對比用嫩豆腐，滋味倍升。若然不想選用油炸豆腐，建議用板豆腐較佳，硬身同時亦有凹凸表面，出來的效果與炸豆腐相似。
現時超市、街市的雜貨舖及藥材舖都有滷水料出售，因此購買滷水汁的材料是非常方便，不過烹煮過後的滷水汁又應如何保存才可以愈煮愈入味？事實上方法非常簡單。
請按圖看保存滷水汁步驟：
健康小貼士：
豆腐本身是高蛋白低脂食品，而硬豆腐之類的黃豆製品，因在製作過程中使用了硫酸鈣（石灰水），令鈣質含量大大提升，當中的鎂質亦有助維持骨骼健康。不過豆腐的嘌呤含量高，患有痛風的人需要控制食用分量。
相關食譜：
【滷水鴨舌食譜】浙江地道小食軟滑彈牙 方便滷水包15分鐘搞掂！
攝錄：詹郭敏
剪接：梁惠怡
豆腐食譜｜豆腐煎蛋營養家常菜 加芫荽味道層次提升用幾隻蛋好？蜆食譜｜香蔥蜆仔肉傳統潮州下飯菜 惹味啖啖肉伴粥送飯一流！【番茄食譜】番茄肉碎炒蛋15分鐘美味拌飯菜 2招增強抗氧化功效【滑蛋蝦仁扒豆腐食譜】滑捋捋家常小菜 3大秘訣炒出鮮嫩滑蛋！【豆腐食譜】肉碎蒸豆腐低卡有營 輕便家常菜$20都唔使！