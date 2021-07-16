入廚貼士｜烚蛋前多做一步不浸冰水完美剝殼　最快1.8秒剝1隻！

烚蛋是最簡單的料理，還可根據不同烹煮時間炮製出不同的蛋料理，如溫泉蛋、溏心蛋等。不過，無論什麼蛋最後仍逃不過剝蛋殼這難關！因在雞蛋未降溫時強行剝殼，結果只得一隻岩岩巉巉的烚蛋，形成浪費。記者於網上看見一位日本廚師示範1.8秒內剝一隻雞蛋，而且出來效果乾乾淨淨，於是照辦煮碗實試一次，的確成功！

攝影：余曉彤



烚蛋容易剝蛋難，是記者每一次烚蛋過後的最大「心得」，雖說每次都會把雞蛋浸冰水，但最後總是剝得「細細碎碎」或蛋白黏蛋殼，並不完整。直到某天看到一位日本廚師石塚貴之示範1秒剝蛋殼的秘技，每隻雞蛋沒有蛋殼碎之餘，更是光滑完整無缺，在場的嘉賓也跟着做亦一次成功，我也決定挑戰一次。

剝蛋殼或者考起了不少人，煮蛋前一小步卻可以將輕微燙手的雞蛋剝得乾淨。

廚師石塚的剝蛋殼秘技並不需要任何材料如醋、梳打粉等，而是只需一個工具及煮蛋前多做一個動作，即可剝出沒有蛋殼碎的白滑雞蛋。記者嘗試過後，認為新手未必可以2秒內剝1隻，但省卻在冷水浸10分鐘的時間，基本上放入室溫水中已經可以完整剝殼。

記者實試用廚師石塚先生的方法，輕易地將蛋殼剝走。

按圖看實測的效果：

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熱水凍水落蛋好？

坊間對於熱水落蛋、凍水落蛋或是使用室溫蛋都有不同的爭議，記者分別嘗試了（1）熱水落室溫蛋、（2）凍水落室溫蛋、（3）熱水落雪櫃蛋及（4）凍水落雪櫃蛋，四樣都不影響剝蛋殼的效果，雪櫃蛋烚煮後的裂紋更明顯。不過需注意使用雪櫃蛋時小心因溫度差異太大而令雞蛋在下熱水後爆開。

不管是用凍水或是熱水下蛋，都不影響此方法的效果。

雞蛋敲打出裂紋不會令蛋液流出？

記者起初都非常擔心這樣敲出裂紋，在烚煮時雞蛋或者會破裂，但嘗試過後敲打的過程並沒有想像中恐怖，只要謹記找出雞蛋尾部及輕力敲便一定成功！

按圖看「1秒剝蛋殼」科學原理：

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【同場加映】烚蛋必成功8大貼士

按圖看基本烚蛋方法及8大貼士：