揀哈密瓜貼士｜超甜哈密瓜少人識揀　墜手未最準3線索果臍小更好?

揀勁甜哈密瓜有4項要點，拍打時聲音低沉，有時未必靠譜。重秤墜手的哈密瓜多數較甜，再瞧瞧3個重要線索，立即分辨出超甜多汁的哈密瓜。



4個重要線索分辨出超甜多汁的哈密瓜。（jackmac34/pixabay）

買水果時摸摸捏捏、敲敲打打，不代表管用，貴價水果更不由得客人又捏又敲。不過，早前在北海道，傳出一名64歲婦人肆意破壞哈密瓜，在一間超市裏將13個「夕張哈密瓜」都戳一個大洞，每個約1-2厘米深，害超市損失了1萬4千日圓（約1,042港元）。

早前在北海道，一名婦人肆意破壞「夕張哈密瓜」，害超市損失了1萬4千日圓（約1,042港元）。（《北海道HBC》圖片）

揀哈密瓜怎麼挑選才熟得剛好，才香甜多汁？注意表皮是否有明顯的凹陷或瘀傷是必做動作，如果外皮有傷口的，哈密瓜會較易變質，也易流失水分，不宜存放太久。最重要是留意一下3個地方，用手再秤一秤便可更準確地抽出新鮮、水足及香甜的哈密瓜。

留意3個地方，用手秤一秤便可更準確地抽出香甜的哈密瓜。（資料圖片）

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參考資料︰食譜自由配 / 美食彩味YouTube