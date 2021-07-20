DONKI｜屯門店全港最大2.8萬呎　當造蜜桃柚子廚具料理包掃貨攻略

DON DON DONKI（驚安之殿堂，下簡稱DONKI） 第八間分店終於開幕！新開的屯門分店為全港最大，超過2.8萬呎，對該區不少居民來說是一大福音。記者率先逛過，大得像沒盡頭似的，除了其他分店都有的貨品外，亦首設每月發售不同日本縣市貨品的專區，而本月正是以愛媛名產為主題。DONKI亦有不少屯門店限定貨品，馬上看看吧！



屯門DONKI位處屯門市廣場，大得佔了足足一整層，新店以「火車」為主題，設有不少「特急」、「駅」佈置。即使仍未正式開業，附近已經人頭湧湧。開業初期，屯門店有不少限定貨品，如：蠟筆小新口罩套裝、日清與DONKI聯乘的拉麵、限量零食福袋等等。以下就分成多個分類，超詳盡介紹DONKI屯門店，讓你預先Mark低掃貨攻略。

開店前一日有家屬VIP預覽時段，明顯大排長龍，足見雖然未正式開業，但門口已是一片擠迫，擠得水泄不通。

師傅即場示範劏魚。

愛媛土產博覽

有別於其他分別，屯門DONKI將於每月推廣一個日本地方的土產美食，而本月打頭陣的便是「愛媛縣」，它位處瀨戶內海一帶，有多種酸咪咪的水果都是名產，如：檸檬、蜜柑、柚子及梅子等，另外亦有極珍貴的「伊予牛」。最讓記者意想不到的事，當地竟然有柚子拉麵、橙汁麵、檸檬麵等。

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肉類、海鮮和急凍食品

講到肉，豈能少了火鍋燒肉兩相宜的牛肉？DONKI主要有4種和牛，分別是：黑毛和牛、褐毛和牛、日本短角牛、無角和牛，部分牛肉正以開幕優惠價發售。若你愛買牛肉吃火鍋，也可順道看看其他情熱價格火鍋配料，如坊間比較少見的就有超薄的牛舌火鍋片。值得一提的是今次引進了「吞喜食堂」的多款料理包，真空包裝有汁有餸，只要落鑊炒勻或是以微波爐加熱便馬上食得。

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蔬菜及水果

DONKI的日本水果種類繁多，現時日本正值桃季，山梨桃、甜度極高的大糖領等皆已有售，而香印提子都有多種，價格有平有貴。若你懶不想切，店方亦供應蜜瓜、蘋果等水果杯，但就未有標明是否日本水果。

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食具、廚房用品、餐具

廚具如各種煎鍋、餐具、烘焙用品每間分店都有，就不多說了，適逢夏天，在屯門DONKI的入口不遠處，設置了「夏日透心涼」專區，擺放多款小用具，如：流水麵機、手動刨冰機等，造型可愛，適合一家大小在暑假時於家裡一同使用。此外，近出口位置也有均一價專區，最平的是$10，涵蓋多款廚房小幫手，另外還有$15專區等。

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零食、麵類、飲品

DONKI的零食多到不得了，但這次只分享其中少量，如：0熱量的果味啫喱、富士山可樂等，若你喜歡愉快動物餅，可身身限量500包的金必事驚安之殿堂福袋，另外這裡的《鬼滅之刃》零食也比其他店齊全。

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其他生活用品

正值盛夏，DONKI引入了許多夏日限定的新品，包括：迷你冷風機、除菌噴霧、沐浴露等，外型相當吸睛。而日本「激落君」的專區也值得推介，雖然香港其他地方都有激落君的清潔劑和免洗滌劑海綿，然而DONKI是唯一保證正貨的地方，包裝上更印有DONKI專屬的「情熱價格」標記。為慶祝屯門店開幕，口罩區有兩款店舖限定的蠟筆小新套裝，若你是小新Fans就記得留意。最後，全店最抵，只售$1的貨品也在這裡介紹。

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玖子貴

玖子貴是日本人氣薩摩魚餅品牌，本身在香港有一間分店，但進駐DONKI還是頭一次。屯門店供應12種人氣小食，如：魚餅、雞翼等，其中以半熟蛋最為人熟悉。不過最特別的是其中4款魚蛋，都是屯門店獨家，包括香茜魚蛋，適合喜歡芫荽的人。

DON DON DONKI屯門市廣場店



地址：屯門屯順街屯門市廣場1期UG樓UG001-UG023號舖



營業時間：08:00-01:00

