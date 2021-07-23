日本100位醫生票選5大夏天有益蔬菜紅椒排第5　教你點煮點食最好?

所謂不時不食，除了可享受當造蔬菜的美味之外，亦為身體攝取各樣的營養素，增強抵抗力來抵抗季節疾病或紓緩季節帶來的不適。日本醫學節目《健康原因講多啲》邀請了100位醫生選出5款「夏天有益蔬菜」，講解當中原因及如何烹煮好好保留食物中的營養。



養生的概念，保持均衡飲食及攝取足夠營養便是維持健康的方法，藥食同源，好像是中醫才有的概念。但原來日本醫生們都認為不同季節都有對應的有益蔬菜，有助維持健康，以夏天為例，有不少蔬菜可助改善因炎熱而引起的疲倦，及減低夏天暴躁的情緒。

日本醫學節目《健康原因講多啲》邀請了100位醫生選出5款「夏天有益蔬菜」。（《健康原因講多啲》截圖）

100位醫生選出的5款夏天有益蔬菜中，筆者發現部分屬紅色食物，不禁令人想起中醫建議夏季宜多吃紅色食物養心，究竟還有什麼食物是適合夏天食用？《健康原因講多啲》節目組邀請了東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子為觀眾講解，她更指出若攝取少量的蔬菜會令腦部認知機能及記憶力下降。

東京大學醫學部附屬病院兒料醫生伊藤明子為觀眾介紹5款「夏天有益蔬菜」。（《健康原因講多啲》截圖）

請按圖看100位醫生選出的5款「夏天有益蔬菜」：

+ 33

以下5款便是由100位醫生選出5款「夏天有益蔬菜」，分別為紅椒、車厘茄、青紫蘇、枝豆及黃麻菜。

（《健康原因講多啲》截圖）

資料來源：香港開電視《健康原因講多啲》