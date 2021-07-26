通菜｜蔬菜統營處教水蕹旱蕹點揀點保存3建議　鮮嫩翠綠2招防煮黑

通菜，又名蕹菜於夏季當造，因此夏季在街市的菜檔定必有它的蹤影，不過你有沒有發現，在超市比較難找到通菜？原來跟它的保鮮期有關！除了保鮮外，炒通菜防黑也是大家經常想知道的問題，同時通菜又應如何挑選呢？



通菜水蕹旱蕹點分？

通菜，一般分為水種通菜（水蕹）及泥種通菜（旱蕹），坊間的分辨方式各師各法，記者亦曾經跟媽媽爭辯如何分辨水種及泥種，或者煮熟後難以分辨，但烹煮前是可以明顯分辨到的。根據蔬菜統營處資料顯示，泥種通菜菜身纖幼，菜葉滑溜；水種通菜水靈通透，爽脆可口。

通菜，又名蕹菜，分別有水種通菜「水蕹」（左）及泥種通菜「旱蕹」。（資料圖片）

雖說通菜分為兩種，但不少人或會認為菜葉翠綠便是新鮮的，原來並非如此，挑選水種及泥種通菜時所留意的地方亦有不同。而且蔬菜統營處也不建議將新鮮通菜留過夜，若真的有需要，又該如何保存才可延長保鮮期？

按圖看挑選新鮮通菜2貼士及延長通菜保鮮期方法：

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炒通菜防黑2方法！

炒通菜最怕出來的效果變得暗黑，即使味道沒差但看上去或會倒胃。炒過的通菜會變黑是因為加熱時接觸空氣而氧化，坊間都會建議炒前先將通菜汆水以防黑，但都只是治標不治本的方法，以下介紹2個方法都是只需炒時加一樣常見調味料及謹記火候的大小，一碟翠綠的炒通菜即可輕易完成。

椒絲腐乳通菜、馬拉盞炒通菜、蒜蓉炒通菜都是常見的吃法。（資料圖片／李賢華攝）

入廚貼士｜炒通菜防黑免汆水有妙法 爽口翠綠只需加1種調味料！

炒通菜防黑方法1：白醋，請按圖看：

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【入廚貼士】炒通菜防黑免汆水 起鍋前加一樣材料防「生鏽」

炒通菜防黑方法2：檸檬，請按圖看：

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資料來源：蔬菜統營處