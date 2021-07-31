日本桃｜大糖嶺春日居6大名種桃　果欄老闆教揀教切唔好手指掂？

水蜜桃，近月當造，粉紅色的桃子不僅好看，還香甜多汁。記者就採訪了果欄店主Jacky，他詳細分享4款人氣日本桃，包括：大糖嶺、春日居、一宮（黑盒）以及清水白桃等，比較各自特色、價錢和賣點，讓大家買到最合口味的桃。除此之外，他又教讀者揀靚桃，齋望唔摸都買到最甜最滑的桃。而萬萬沒想到的是，連如何正確地拎桃，原來都要學？

攝影：黃寶瑩、鄧穎琪



日本桃有不同產地，當中最有名的想必是山梨縣，進濤菓欄老闆之一的Jacky就指山梨縣是日本桃最出名的縣分，很多日本桃如：大糖嶺、春日居、一宮，都是山梨縣較有名和高級的桃；其次就要數到和歌山與岡山縣。

山梨縣的桃最常見，當中這個大糖嶺十分有名，也廣受香港人歡迎。

桃的當造期為每年7至9月，而香港是其中一個入口最多日本桃的地方，Jacky說：「和歌山桃通常是第一批出場的桃，但待到山梨縣桃出場，人們就會較追捧山梨縣的桃。岡山桃的造期也跟山梨相近，再下一輪就是8月尾至9月，長野縣月之桃等亦當造。」此外，他提到冬天都會有冬桃，店裡會返少量貨，但不特別鼓勵客人買，「冬桃係冬之白桃，它很小，跟布冧差不多大小，又乾、又少汁，寧願叫客人等到夏天。」

6款日本桃 香、甜、滑度各不同

這次Jacky重點介紹現時當造的4款桃，包括：大糖嶺、春日居、一宮（黑盒）以及清水白桃，另外亦有山梨縣的「白美人」白桃，以及黃金桃。這些桃各有優點，有些主打夠甜、有些香滑取勝，平時他都會按客人口味，推薦最合適的桃予他們。

請按下圖睇各款日本桃的特點：

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日本桃價錢比較 何謂13裝、15裝？

價錢方面，Jacky就指山梨縣的幾款桃為5公斤1箱，隨住桃季推進，桃會愈來愈大個。桃季初期的可能是16至18裝（1箱有16至18個，但每個比較小），至8月當造期，則是13至15裝為主（1箱13至15個，每個比較大），每箱價格較貴。問到水蜜桃在全盛時期，會否大到有12裝，甚至是10裝等，Jacky就說：「市場上有少量12裝，但已是最大，其實商家都未必敢出貨。因為桃太大個，未必每個都接受到，其次是桃很易爛或有瘀痕，一有損傷就整個不能要，大家都不敢冒險。」

盒子上寫了「15玉」，即代表這是15裝的桃，一箱有15個。

至於來自岡山的清水白桃，分類跟山梨縣桃不一樣，等級分得很仔細，由高至低是Royal級、King級和Ace級，最低級是「加工用」，通常用作整甜品，很少直接食。岡山桃是4公斤1箱，非5公斤，不過Royal級產量少，不但每次返貨都要搶，更並非年年都有，目前店家亦只得Ace級供應。講到Royal級有幾巴閉，Jacky表示：「揀桃很看重顏色分佈是否平均，Ace級的話，不是原個桃的顏色深淺都一樣；若再高級，不論顏色分佈、絨毛細密度、香氣、滑度、甜度等都會再提升，所以難怪有人說：『食完Royal返唔到轉頭。』」

請按下圖睇4種日本桃的大約價錢（有機會隨造期調整，以店方公佈為準）：

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揀靚桃3大貼士 絨毛最易睇

雖然日本桃本身已經是信心保證，但偶然還是會有些損傷，究竟要如何挑選靚桃，最基本可以靠嗅覺，聞它的香氣。倘若你對自己的鼻子沒信心，靠肉眼也有幾個方法。

請按下圖睇揀靚桃的3大貼士：

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不過，坊間上始終有假桃出售，Jacky就曾聽聞有些黑心商店，照保留貴價桃的包裝盒，但把裡面的桃換成平價桃，「桃的價錢其實也是『海鮮價』，貴假桃賣$1,300至$1,400一箱，但平價桃可能是$800至$900，換完都有賺。」他坦言即使自己從事這行業都覺得很難分辨，尤其是未必每間舖都會讓你聞桃或把桃放上手，他建議客人還是去信譽良好的地方買桃，「比如說，我們賣得貴，但起碼一定是正貨。」

拎桃竅門 手指全程不碰桃

記得曾經去過DON DON DONKI，有張超級可愛的告示，畫了個滿身傷痕在「求饒」的桃，淚眼汪汪地說：「我好易受傷㗎！唔好搞我啊！」提醒客人不要亂壓或用力「篤」桃，事實上桃的確很脆弱，店家賣桃會包網或抽真空等來防止碰撞，沒想到原來拎桃都有技巧。

DON DON DONKI有這樣的一張告示，提醒客人不要亂壓桃，設計生動。（資料圖片／鄧穎琪攝）

請按下圖睇拎桃教學：

水蜜桃去皮、切、保存要點 忌放室溫

有人好奇食桃究竟應否食皮，Jacky說一般都不吃，因為有絨毛，而且沒有味，「如果桃肉很甜，你忽然間食到冇味的皮，也會覺得扣分。」坊間有方法聲稱幾秒內就能輕鬆剝開桃皮，就是透過浸熱水和冷水方法，利用冷縮熱脹原理剝離原塊桃皮。店主當日亦有實試過，但就不一定每次成功，也取決於桃的生熟度和水的溫度。

若桃夠熟，浸冷熱水確實有機會能輕易褪出桃皮，不過店主就指出，經水浸過的桃，味道或會受影響。

至於切桃，大部分人可能像切牛油果般從中間切開，有時甚至把核都切半，而Jacky則認為：「我會建議他們別太貪心，寧願攞多些位，不要太貼核切下去。」

最後，是保存的問題。桃並不是一種保質期長的水果，問到若整箱購買後吃不完，可存放多久，Jacky回答：「視乎舖頭，有些舖頭返貨後賣兩、三日，可能你買的時候已不是最新鮮，保質期要減去兩、三日，那麼你最多只可擺到兩至四日。」他建議最好是將桃放在雪櫃的生果箱，「生果箱濕度控制更好，尤其生果一遇水很快變質，愈乾身、擺放時間愈長，因此我們建議客人冷藏在保溫格。若你的雪櫃夠強，桃或能擺放一星期或以上。」

他又叮囑大家最好不要擺室溫，因為會將桃催熟，若你不是時常監察住水果，有機會過熟、變爛，桃會慢慢變瘀，Jacky表示：「如果桃是新到，可放雪櫃；如果本身已返貨幾日，再放室溫就會太熟。而將桃冷藏，正能減慢熟的速度，因此若你想延長保鮮期，記得要放在雪櫃。」

進濤菓欄其中一位老闆Jacky，教大家認識日本桃的種類，以及揀桃小貼士。

進濤菓欄



地址：油麻地新填地街228號



電話：6344 4411



營業時間：星期一至日11:00-20:00

