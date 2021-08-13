職人吹水｜網紅星星師傅教乾炒牛河揀河粉醃肉10招　錯1步牛勁韌

乾炒牛河，在茶餐廳炒飯麵之中，可說是數一數二，但要炒出100分的乾炒牛河，卻是一點也不易。外頭吃到的乾炒牛河質素參差不齊，有的沒有鑊氣，有的河粉全部黏作一團，有的牛肉又韌又冇味。近年在YouTube很紅的職業廚師星星師傅，就先後兩次在其頻道「職人吹水」，詳盡分享煮乾炒牛河的秘訣！



星星師傅本身為職業廚師，退休後轉行做YouTuber，經常拍片分享茶餐廳菜式、粵菜等的詳細做法，由於手法正宗專業，影片風格詳細又實用，3年來獲香港與海外網民熱捧，現時已有54萬人訂閱，去年更獲YouTube選為「2020年度十大新晉頻道」第5位。

「職人吹水」YouTube頻道由職業廚師「星星師傅」於2017年創立，第一道菜是「魚香茄子煮豆腐」，網友公認他的教法很無私，他就曾解釋是因為不想某些菜式的傳統做法失傳。（YouTube截圖：職人吹水）

茶餐廳四大天王

每當說到茶餐廳菜式時，他總強調「茶餐廳四大天王」，到底是什麼呢？當中包括：乾炒牛河、豉油皇炒麵、揚州炒飯以及星洲炒米，這四條片的點擊率之中，排第一的是星洲炒米，而乾炒牛河竟然包尾，讓星星師傅有點意外。他就坦言，「四大天王」之中，最高難度的其實是「乾炒牛河」，易學難精。

星星師傅坦言煮乾炒牛河的難度比其他茶記炒粉麵高。（YouTube截圖：職人吹水）

有觀眾以為在家裡煮乾炒牛河會比在餐廳容易，但星星師傅就否認此說，因為茶餐廳廚房用的炒爐好快、好暢順，他習慣了大爐的頻率和火力，炒起來反而較得心應手。其實他已不止一次拍片分享乾炒牛河的做法，由切牛肉、醃牛肉、備料、揀河粉、煎牛肉等都各有竅門，記者就整理了箇中內容，並綜合出10大貼士。

請按下圖睇乾炒牛河所需材料、備料醃肉過程及小貼士：

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請按下圖睇炒牛肉和炒河的過程，以及保持肉汁和炒河更香的貼士：

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若想睇更多乾炒牛河做法，可參考以下《香港01》製作的食譜。

【乾炒牛河食譜】河粉不黐底有竅門 掌握3大秘訣惹味乾身零難度