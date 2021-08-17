入廚貼士｜膠盒去油3方法比熱水更有效！加1樣材料一搖不再油淋淋

膠盒，是外賣或帶飯時常用的容器。雖說膠盒輕身易攜帶，但難以清潔，特別是盛載油膩的食物後，要將膠盒去油仿佛是一件難事，即使用熱水沖洗仍感到有一層薄薄的油依附著，洗極也滑潺潺。不過，只要善用廚房中3樣材料，花少少力氣便可將油淋淋的膠盒徹底去油，光潔如新。

攝影：余曉彤



新冠肺炎疫情下，大家都習慣了外賣或是帶飯，用過的塑膠盒也需清洗乾淨作再重用或回收。若你也嘗試過清洗含有油污的膠盒，不難發現表面那層油脂非常頑強，需反覆清洗。記者曾嘗試以熱水加去油洗潔精先浸泡10分鐘再沖洗，表面的油漬看似已去除，但摸上手油膩感仍在，的確困擾。

徹底清洗含有油分的塑膠盒並不容易，即使用熱水仍難去洗掉油膩感。

記者分別收集了3個膠盒去油的方法，分別是用廚房紙、鹽及生粉，進行實試，清洗3個盛載過油炸食物的塑膠盒（選擇了最難洗掉油漬的即棄塑膠盒），發現3個的去油效果一樣出色，清爽不粘手。

記者實試3個膠盒去油的方法，分別是用廚房紙、鹽及生粉。

方法1：鹽

按圖看膠盒去油方法「鹽」其效果及原理：

+ 5

方法2：廚房紙

按圖看膠盒去油方法「廚房紙」其效果及原理：

+ 5

方法3：生粉

按圖看膠盒去油方法「生粉」其效果及原理：

+ 4

測試結果：廚房紙最省力 生粉最環保

記者測試過以上3個方法後，認為用廚房紙的效果最突出，摸上手比以往用熱水清洗2次的效果來得更乾爽，油膩感真的徹底清除。若認為每次用廚房紙不太環保的話，也可選擇用生粉，基本上一灑上生粉油分已經被抓實，亦不需太花力氣將生粉抹走。至於用鹽的那個方法也不是不可行，只是有廚房紙及生粉的對比下，效果略遜一籌。

記者嘗試過普通膠製食物盒亦可完全去除油漬。（資料圖片）

疫情下大家都用多了即棄塑膠盒購買外賣，有環團去年調查發現港人每星期共消耗1.018億件即棄塑膠，是去年同類調查的2.2倍。倘若不想增加即棄塑膠的垃圾量，最好當然是自備容器及餐具購買外賣。如未能自攜容器，也可以嘗試以上3個清潔方法，將塑膠盒清潔乾淨再重用或放到「綠在區區」回收，讓它不變短命膠。