日本提子｜專家教4招揀香印晴王貓眼　哪款清甜有花香點分真假?

日本提子頗受香港人歡迎，但以前通常是食巨峰提子為主，直至近十年八載，香港人卻對香印提子趨之若騖。到底何謂香印？香印與晴王又有何關係？記者就採訪了於果欄工作的水果專家Jacko，他帶來長野香印、岡山晴王香印、山梨Pione貓眼及石川Ruby Roman共4款日本提子，詳細講解各自特點及價錢分別，並教大家揀日本提子的心得！

攝影：黃寶瑩



日本提子的當造期，由每年6月至翌年1月，但水果專家Jacko就指，提子的生長環境主要分為溫室與露地，溫室品種較早收成。他說：「6至8月是溫室為主，但溫室種植的比較小顆，起碼小一個碼，甜度也跟露地差得遠，整體而言以露地的生長環境和營養較佳。」縱然如此，溫室提子和後期當造的露地提子價格相若，因為6至8月時，市場上仍未有露地提子選擇，所以溫室在該時期幾乎是獨市，「溫室提子價錢都是300尾至400尾一束，所以識食的客人，我們會叫他們有耐性，等到8月中左右才購買露地提子。」

提子的當造期由每年6月至翌年1月，露地較溫室提子大粒和甜，當中青色的香印提子，近十年八載廣受香港人歡迎。

4款提子特點 香印勝在皮薄有花香

要細分的話，通常6月左右就見到香印提子和巨峰提子登場，晴王造期約為6月尾至12月，至於Ruby Roman等紅提子造期相對短，只得3個月，7月尾至10月尾最當造。剛提到幾個品種的提子，如香印、巨峰等等，猶記得以往香港人都追捧巨峰，惟近年其風頭完全被香印搶去，Jacko就指，香印其實一直都有，但早年日本水果未有後來般普及，至於香印之所以火速冒起，是勝在方便：「以往巨峰提子的皮較厚，又有澀味，我們一般都不建議客人連皮食巨峰。但香印可以連皮食，它的皮不能說甜，但又薄又冇澀味，買回去洗淨就可以直接食。」

是次訪問，Jacko為大家帶來4種提子，全部來自日本不同產地，分別是長野香印、岡山晴王香印、山梨Pione貓眼及石川Ruby Roman，他解釋何謂「香印」：

香印是一個品種，香港一般叫日本出產的青提子做香印，其實是統稱，它的正規名稱又叫做「麝香葡萄」，意思是吃來有花香味。

請按下圖睇4種提子的特點：

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日本提子無核原因揭秘

不論能不能連皮食也好，但以上四款提子都有一個共通點，就是冇核。講到以往食紅提子或巨峰提子都需要咬開來吐核，Jacko就解釋：「你要知道為何日本提子冇核，因為它種每一束提子時，都會在表面塗一層物質，讓它種植時免受蟲害和細菌入侵，同時不會長核。」聽起來很神奇，他指該物質是天然並且是水溶性，「有時客人向我們反映，個別一、兩束提子有核，可能就是因為種植時下過雨，該物質被沖走。」

今次介紹的4款日本提子，全部都沒有核，原來是因為農夫種植時塗了一層物質。

有留意開日本桃的讀者，可能都知道日本桃有秀級、特秀級等等，但Jacko就指提子的情況不能相提並論，「供港的都是秀級，不會追特秀級。一來它未必會出口，二來就算出口，價錢太貴，香港也未必入貨。」他說秀級提子除開每束約300幾400元，而特秀級則每束貴5至8成，不一定人人能接受。因此，愛吃提子的客人，多數會追求品種多於等級，愛食甜味就晴王；想吃花香就揀香印等。

食日本提子是追求品種多於等級，香港進口的一般都是秀級，較少有特秀級。

提子價格高低 原來關「房數」事

岡山晴王的種植標準、甜度都較長野香印高，價錢理所當然較高，Jacko指兩者價錢每束大約相差$100，但今年差距收窄，「以往可能每束差$100至150，現在就是$80-$100。（是晴王便宜了，還是香印貴了？）晴王價格低了，相信是產量多了，坦白說這都是供求問題，每年價格都有差別。」而要了解提子價錢，就要先搞懂何謂「房數」：

原箱提子多是5公斤，每束價錢會按房數去分，即代表一箱有幾多束提子。比如說一箱有8房，即是每箱有8束提子，而房數愈少，代表每束的淨重量愈重，那麼每束價格當然較高。

提子的包裝盒上寫明是「秀級」，另標有「房數」，如這個岡山晴王香印提子就是8房，即一盒有8束。

Jacko提到，提子一盒8、9房屬於「L size」、6、7房則是「XL Size」，通常造期一開始時，溫室種植的提子隨時達10至11房一箱，其後就是6至9房不等。

請按下圖睇4種提子的價錢比較（每束計）：

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揀新鮮提子4準則 有白霧最易認！

這些日本提子，一束大約有30至40粒，以一整束提子的形態來看，有的是生長成圓形，有的則仿似倒三角，Jacko說圓形較好，樹枝圍住中間生長開去是最理想的形態。此外，這些日本提子粒與粒之間都長得密密麻麻，Jacko說：「這也是種植標準之一，有空位或太疏，相對上整束外觀會受影響，因此農夫會包著提子來種，有些壓力，不會過於往外生。」

這些日本提子，一束約跟成年女性手掌差不多大，每束形態都偏圓，而且生長得密密麻麻。

講到如何揀選日本提子，Jacko就指有4大標準，有些特徵在香印青提上較明顯，有些則在巨峰提子等較明顯。

請按下圖睇揀新鮮日本提子4大要點：

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慎防假提子 留意包裝關鍵字

儘管學識如何揀靚提子，但Jacko坦言市面上的假提子難以杜絕，一般市民難以辨別真偽，「電視台曾經將正版日本提子跟其他提子混在一起，讓街坊試食，確實是難以分辨。」他指有內地人會拿晴王或香印的種子，於當地種植，「當它沒有包裝，你看起來會覺得無論顏色、外觀或味道都跟日本提子差不多，但始終種植環境各方面都沒有嚴格監控，一分錢一分貨。」

他說若你在街市等原箱購買提子，可睇清楚包裝有沒有日文字，若有寫住「JA」或產地等會比較官方，「產地如：岡山、長野，都會寫清楚，始終不能抄得太足，部分特徵不能複製。現時很少提子會做到『A品』這麼誇張，因為它可能只是$100/束，但複製包裝的成本也不輕，他們不會這樣做。」總而言之，他建議大家還是便宜莫貪，盡量光顧有保證的商戶。

請睇以下幾個包裝和標籤，有助了解提子真偽：

提子保存清洗貼士 最忌浸水

講到保質期，Jacko說香印等青提的存放期約5至7日，較Pione貓眼等巨峰提子的2至4日長。若想幫提子保鮮，記住一定要冷藏在雪櫃下櫃，以貯存於生果箱為佳。雖然存放上沒有什麼心得，但他反而提醒食用上的小撇步，最重要一點是——食幾多摘幾多。

提子莖是補充水分和存放養分的地方，有人買完提子會全部摘下，放在一個碗裡冷藏，但這樣會加快變壞。你見到每粒提子都連住一條樹枝，我們建議客人吃的時候才剪，你可能食十粒才剪十粒，剩下的用袋或保鮮盒包住，總之不影響其他枝幹。

想保持提子新鮮，其中一個方法是吃之前才剪下來，不要預先剪定。

至於洗提子，Jacko同樣表示「食幾多洗幾多」，千萬不要整束洗，即使洗完再冷藏也是萬萬不可，「因為已經濕過，你會影響到佢。」他亦叮囑大家別浸提子，簡單沖水就可，以免把外皮浸軟，他又談及有客人對食提子很講究，會買些專擦生果的小刷子，像牙刷般把外皮擦淨，但Jacko卻說：「把白霧擦走，反而會影響提子爽脆度，因為白霧是天然分泌物，本身的作用是延長保質期。」

Jacko是水果專家，任職於進濤菓欄，對多類水果的資訊都瞭如指掌。

進濤菓欄



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電話：6344 4411



營業時間：星期一至日11:00-20:00

