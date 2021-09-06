中秋三餸一湯︳芋頭素雞煲+酸甜芋頭魚+芋頭西米露+蘋果消滯湯

中秋節飯煮乜好？三餸一湯，芋頭素雞煲、酸甜芋頭魚、 芋頭西米露，再加蘋果湯消滯。芋頭每年9月至2月當造，這時是芋頭最美味的季節，由於種植芋頭地區的氣候較乾燥，讓芋頭生長時不會吸收太多水分，於是芋頭重量輕身，芋肉鬆軟綿密。



芋頭雞煲素食版

芋頭素雞煲，30分鐘的簡單食譜，入廚新手可做到。以芋頭做菜，先將芋頭過油爆香，好處至少有四個：增加香味、使芋頭件定型熟得較快、封住芋頭肉的甜味不易流失，並且令芋頭更易吸收湯汁入味。「雞」以大豆製品「鮮竹粒」代之，在街市的豆腐檔中便可找到。由於鮮竹粒偏油膩，芋頭為「瘦物」，兩者共用烹調可亙補不足，平衡口味。【素食食譜】芋頭素雞煲超簡單做節菜 快熟更入味最重要一個步驟

芋頭素雞煲，芋頭要先過油爆香。（詹郭敏攝）

芋頭素雞煲食譜

芋頭魚

芋頭魚部分齋舖稱做五柳仙斑、五柳芋頭魚、酸甜芋頭魚，可說是最廣為人知及喜愛的傳統齋菜。芋頭是最主要材料，調味多是五香粉、鹽、糖及油。第二樣較主要的是澄麵糰，加了澄麵糰的芋頭魚，吃來QQ韌韌，亦是黏合芋蓉的媒介，使芋蓉更緊實不易散開。記得澄麵糰要用熱水來燙，澄麵︰熱水的比例約為1︰0.85。

用匙羹雕刻魚鱗，用叉刻出魚尾紋理最是「家常」，緊記魚尾要做得較闊身，避免煎炸時斷開。（詹郭敏攝）

每份製成芋頭魚，用匙羹雕刻魚鱗，用叉刻出魚尾紋理最是「家常」，緊記魚尾要做得較闊身，避免煎炸時斷開。製好芋頭魚後，先放入雪櫃冷凍15分鐘至略微挺身，既減少黏手，亦為定型，當拿上手或入油鑊煎封時便更易處理。然後，用中火半煎炸至兩面金黃，瀝油備用。【素食食譜】酸甜芋頭魚五柳仙斑不難做 酥香吸睛最好意頭

芋頭魚食譜

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芋頭西米露

芋頭西米露主要由香芋、西米、椰奶組合成口味香甜的糖水。不用花太多時間，簡單的技巧便可令芋頭軟綿；西米晶瑩剔透，加入椰奶的甜香，是糖水中的極品。煮西米不用泡水清洗，有朋友建議可略為沖洗也是可以，不過西米在水中泡太久會化掉，因為西米主要由木薯粉或椰樹的木髓部分提取澱粉而成。煮西米一定要水多，讓西米有空間翻滾，水與西米的比例約10：1。約10分鐘大火煮滾，蓋住燜焗約20分鐘，西米一定晶瑩透身。【芋頭西米露食譜】芋頭綿、西米透 簡單技巧夢幻組合

芋頭西米露，不用花太多時間，簡單技巧便可令芋頭軟綿；西米晶瑩剔透。（李思敏攝）

芋頭西米露食譜

芋頭味甘、辛，性平，入脾、胃經，中醫認為有寬腸通便、補益脾腎、調節中氣。芋頭容易使人有飽腹感，適量食用有助消化及改善便秘問題，但進食太多，容易使腸胃產氣，感覺滯膩，易腹脹胃痛者不宜多吃芋頭。消滯湯水便能有助整腸、減胃氣腹脹、清熱及健脾，紓緩腸胃不適，適合食滯的人士飲用。

谷麥牙蘋果腰豆湯可消滯，適合因澱粉類食物吃滯而出現的腹脹、消化不良等問題。（尹嘉蔚攝）

谷麥牙蘋果腰豆湯

谷麥牙蘋果腰豆湯有健脾開胃、和中消食、增加食慾的效用。適合因澱粉類食物吃滯而出現的腹脹、消化不良等問題。但孕婦及哺乳媽媽忌服，避免回乳。此湯一星期可飲用一至兩次。如有疑問，請向中醫師諮詢。【健康湯水食譜】谷麥牙蘋果腰豆湯 健脾生津消滯除腹脹

谷麥牙蘋果腰豆湯食譜

【同場加映】芋頭營養｜鉀含量高助排鈉降血壓兼抗氧化 3類人要避免食用

按圖了解芋頭的4大好處︰

1. 排鈉降血壓

2. 強化免疫力

3. 抗氧化

4. 促進腸胃蠕動

