秋天湯水食譜｜雪梨麥冬竹䉀茅根湯清熱潤燥　加天山雪蓮果降血糖

雪梨麥冬竹䉀茅根湯，用了雪梨、天山雪蓮果、麥冬等秋天潤肺食材熬製而成，入口清甜入喉舒暢，有清熱潤燥、潤腸通便之效，適合一家大細飲用。

攝影：余曉彤



二十四節氣白露（9月7日）是秋天的第三個節氣。秋天已到，儘管下午的天氣仍然炎熱，但早晨或是晚上也是可以感受到少許的秋風所帶來的涼意。秋天的湯水常用雪梨作為食材，其實除了雪梨外也可以選擇更多汁、質感爽脆清甜的天山雪蓮果，喜歡的更可以用「雙梨」煲款滋潤湯水。

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜

天山雪蓮果作用

天山雪蓮果，有地下水果之王的美譽，原產於南美洲，當地人稱之為神果，是一種外型長得很像番薯的根莖植物，其果肉多汁、口感甘甜爽脆，因此用作煲湯、煲糖水，榨汁或者當生果吃也非常適合。此外，雪蓮果含豐富維他命及纖維，可改善消化不良、降低血糖等功效。雖說名字有「天山」，但在街市的菜檔便可找到，菜檔的負責人指雪蓮果只在秋天出現，一到冬天便找不到。

天山雪蓮果在街市的菜檔有售，大約$15/2磅。

按圖看處理雪蓮果步驟：

另外，坊間出售的梨品眾繁多，為什麼煲湯時都會用雪梨而非冰糖梨或黃金梨？註冊中醫師郭志華博士解釋一般建議用雪梨是因為雪梨有清熱潤燥、生津止渴的效果較好。

雪梨麥冬竹䉀茅根湯食譜

雪梨麥冬竹䉀茅根湯有清熱潤燥，生津止渴，潤腸通便之功效。 註冊中醫師郭志華博士

按圖了解此湯的食材療效、注意事項及食用建議：

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