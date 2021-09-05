健康香料｜迷迭香薑黃肉桂10大有益香料　 哪種止痛如阿士匹靈？

做菜時，除了基本調味，少不免加入各種各樣的香料或香草來調味，例如西餐就常用到羅勒、迷迭香、百里香等。其實早在用作煮食之前，香料已因藥用價值而聞名。以下就會介紹10種被指是世界上最有益、最健康的香料和香草，它們絕對不止是調味料呢！



走到大型超級市場，貨架上有各式各樣來自世界各地的香料，為菜式的味道錦上添花。不過，其實不少香料還有著藥用和醫學價值，如以下10種香料，就有著降血糖、護心、補腦、減肥，甚至是幫助抗癌等功效。讀者們或許不知道這些香料與哪些菜式最夾，

請按下圖睇10種健康香料及功效簡介：

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1.肉桂：降血糖、抗糖尿

肉桂十分流行，包括做肉桂卷、沖飲品等等，其中含有化合物「肉桂醛」，具藥用特性，而肉桂亦有強大的抗氧化力，可對抗炎症，並降低血液中的膽固醇和三酸甘油酯。

縱然如此，肉桂最厲害之處，在於對血糖水平的影響，它能降血糖、減緩消化道中碳水化合物的分解，並提高胰島素敏感性。研究表明，肉桂可將糖尿病患者的空腹血糖降低10-29%，數字相當經人。若想達至此效果，每日大約需要攝取半茶匙至2茶匙肉桂。

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2.鼠尾草：補腦、增強記憶力

不說不知，「鼠尾草」的英文名字「Sage」源自拉丁語「Salvere」，意思是「拯救」，早在中世紀時代，鼠尾草已因其治療特性而享負盛名，它甚至被用作預防瘟疫。

研究表明，鼠尾草或能改善大腦功能和記憶力，尤其是在阿爾茨海默症（腦退化症）患者中，其功效就更明顯。人腦裡有一種名為「乙酰膽鹼」的物質，幫助傳遞信息，腦退化症其中一個症狀，就是乙酰膽鹼水平會下降，而鼠尾草正正可以抑制乙酰膽鹼分解。

一項針對42名輕度至中度阿爾茨海默症患者的研究顯示，在4個月的研究期中，鼠尾草提取物顯著改善他們的大腦功能。其他研究又表明，鼠尾草可以改善人的記憶功能，不論是年輕人還是老年人。

自中世紀以來，鼠尾草的醫學價值已廣泛得到認同，它對腦部健康相當有益。（資料圖片）

3.薄荷：紓緩腸痛、減少噁心感

薄荷在民間醫學、芳香療法等的使用可謂歷史悠久，跟許多草藥的情況一樣，薄荷所含的油性成分，對健康原來有所影響。多項研究指出，薄荷油能改善腸易激綜合症帶來的疼痛感，相信是通過放鬆結腸中的平滑肌，減輕排便時的疼痛。此外，它還有助減少腹脹等消化系統症狀。

當薄荷用於芳香療法時，有指可對抗噁心，即減輕作嘔的感覺。一項針對 1,100多名分娩婦女的研究指，薄荷芳香療法確實能顯著減少手術前後或剖腹產子後的噁心。

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4.薑黃：抗炎、抗氧化

薑黃含多種富藥用特性的化合物，其中最重要的是薑黃素，具有強大抗炎作用，更與某些抗炎藥物的藥效相匹配。從醫學角度看，多種慢性疾病的起因都與長期炎症有關，故此薑黃素就因其健康益處而被奉為恩物。

薑黃素說得上是一種非常強大的抗氧化劑，有助對抗氧化損傷、增強人體自身的抗氧化酶。由於氧化損傷被認為是衰老以至患上許多疾病背後的關鍵原因，所以抗氧化十分重要。

除上述兩點，研究亦指薑黃可改善大腦功能、對抗阿爾茨海默症、降低患心臟病和癌症的風險、緩解關節炎等。

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5. 聖羅勒：增強免疫力、防感染

聖羅勒（Holy Basil）有別於常用的羅勒或泰國羅勒，它在印度被認定是神聖草藥，早晚都會膜拜。其莖部毛茸茸、葉片有綠有紫，味道比一般羅勒還要強。有研究指它能抑制細菌、酵母菌及黴菌生長。一項小型研究亦指出，它能通過一增加血液中的某類免疫細胞，從而增強免疫系統功能。

另有一個講法，指聖羅勒能降低餐後血糖水平，並治療焦慮症或是與焦慮相關的抑鬱症。不過，這類研究的規模偏小，尚待更多證明。

6. 卡宴辣椒：減輕食慾、助抗癌

卡宴辣椒的活性成分稱為辣椒素，許多研究證明它可降低食慾，並增加脂肪燃燒，因此它亦是多種減肥藥的常見成分。研究發現，只要在那些不常吃辣椒的人的膳食中，加入1克卡宴辣椒，便能降低食慾和增加脂肪燃燒。然而，對於習慣吃辛辣食物的人，則沒有太大影響。

而一些動物研究還發現，辣椒素可對抗某幾類癌症，包括：肺癌、肝癌和前列腺癌，惟目前僅限於動物研究，抗癌作用還未在人類身上得到證實。

7. 薑：治療噁心、抗炎

薑絕對有其醫學價值，研究一致表明，1克或更多的生薑，能成功治療噁心，包括由孕吐、化療以及暈船所引起的噁心。

生薑還具有很強的抗炎特性，可幫助緩解疼痛，一項針對有患結腸癌風險受試者的研究發現，每天攝取2克生薑提取物，功效居然像阿士匹靈般，減輕結腸炎症症狀。其他研究發現，薑、肉桂、乳香和芝麻油的混合物，可減輕骨關節炎患者的疼痛和僵硬感，因為它具有與阿士匹靈或布洛芬（一種鎮痛消炎藥）相似的治療效果。

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8. 胡蘆巴：控制血糖

胡蘆巴屬於豆科，飲食上常用於印度咖喱等菜式，但在醫學上，它被指有增強性慾和陽剛之氣等功效，因此常用於「阿育吠陀醫學療法」，阿育吠陀（Ayurveda）由Ayur（生命）和Veda（知識、科學）兩個字組成，意指生命的科學，這療法強調人類應該和自然界和諧共存，並利用草藥去調整體質。

雖然有關胡蘆巴對睪丸酮水平的影響，其實尚未有定論，但胡蘆巴似乎對血糖有益，因為它含有植物蛋白「4-羥基異亮氨酸」，作用是改善激素胰島素功能，多項人體研究皆指出，每日至少1克胡蘆巴提取物，可降低糖尿病患者的血糖水平。

9. 迷迭香：防敏感、通鼻塞

迷迭香有一種名為「迷迭香酸」的活性成分，被證實可以抑製過敏反應和鼻塞。一項針對 29人進行的研究中，50和200毫克劑量的迷迭香酸，均可抑製過敏症狀，實驗者鼻腔黏液中的免疫細胞數量明顯減少，鼻塞亦得以紓緩。

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10. 蒜：改善心臟健康

縱觀古代歷史，大蒜的主要用途便是其藥用價值，由於它含化合物「大蒜素」，其補充劑一向以對抗疾病而聞名，包括普通感冒等，因此若你經常感冒，不妨在你飲食中加入更多大蒜，或會有所幫助。

而從其也有令人信服的證據中，亦列出多個大蒜好處，包括：對心臟健康有益、顯著降低高血壓患者的血壓，一項研究更表示其功效與降血壓藥差不多。而對於那些膽固醇過高的人，大蒜補充劑似乎可以將總膽固醇、壞膽固醇等降低約10-15%。

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資料來源：《Healthline》